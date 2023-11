DJ Scholz: Deutschland wird Zwei-Prozent-Ziel der Nato einhalten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Statement mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zugesagt, dass Deutschland ab dem kommenden Jahr das Nato-Ziel an Verteidigungsausgaben von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten werde. Die Bundeswehr müsse "auskömmlich finanziert werden", sagte Scholz. "In der Nato haben wir uns darauf verständigt, dass künftig 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts die Basis unserer Anstrengung sein soll. Deutschland wird dieses Ziel wie angekündigt vom kommenden Jahr an einhalten", sagte der Kanzler.

Stoltenberg betonte: "Ihr Engagement, ab nächstem Jahr 2 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben, ist wichtig, und das wird unsere kollektive Verteidigung stärken". Deutschland leiste "kritische Unterstützung" für die Ukraine, sagte er zudem. "Das hilft und leistet einen Beitrag, dass Europa sicher bleibt." Deutschlands Beitrag sei "signifikant".

November 09, 2023 07:57 ET (12:57 GMT)

