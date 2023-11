Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

ADS-TEC Energy installiert in Schweden die leistungsstärkste modulare Batterie-Großspeicherlösung mit einer Gesamtleistung von über 20 MW für Polar Structure



Polar Structure AB stellt die größte bisher installierte Batterie-Großspeicherlösung in Schweden vor.

Acht modulare Großspeicher-Container inklusive externen Wechselrichtern mit Leistungen von je 2600 kW resultieren in einer Gesamtleistung von über 20 MW.

Die Anlage in Haninge, Schweden, wird über ein Joint Venture mit Stockholm Exergi betrieben, das als eines der führenden Fernwärmeunternehmen in Europa anerkannt ist. Nürtingen, 9. November 2023 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), international führender Entwickler und Hersteller von batteriespeicherbasierten Schnellladesystemen und Großspeichern, installiert mit acht Containern die leistungsstärkste modulare Großspeicherlösung Schwedens mit einer Gesamtleistung von über 20 Megawatt für das auf Nachhaltigkeit orientierte Infrastrukturentwicklungs-Unternehmen Polar Structure in Schweden. Die Installation von acht Einheiten mit jeweils einem Container, externen Wechselrichter und einer Gesamtleistung von 20 MW, wurde im Rahmen einer Presse-Präsentation am 06.10.2023 in Hanige bei Stockholm abgeschlossen. Die Anlage bietet mehr als nur die Speicherung von Energie, es handelt sich vielmehr um eine intelligente Plattformlösung von ADS-TEC Energy, welche netzunterstützende Serviceleistungen bietet: Bei Netzschwankungen wird der Batteriespeicher eingesetzt, um das Netz zu stabilisieren - zur Speicherung und Abgabe nachhaltig gewonnener Energie.



Polar Structure AB ist ein schwedisches Infrastrukturunternehmen in Privatbesitz, das Kommunen, Regierungen und dem Privatsektor eine Möglichkeit bietet, die notwendigen Investitionen zu entwickeln und zu finanzieren, um den grünen Wandel zu beschleunigen. Über seine Tochtergesellschaft Polar Capacity investiert das Unternehmen in die lokale Energiebilanz für Industrie, Kommunen und lokale Energieversorger und verwaltet diese. Die Großspeicheranlage in Haninge befindet sich im gemeinsamen Besitz von Polar Capacity und Stockholm Exergi, die den Batteriepark betreiben werden. Roland Petterson, Projektleiter Polar Structure, sagt: "ADS-TEC Energy hat uns mit seiner enormen Expertise, technologischen Exzellenz und Innovationskraft in Bezug auf smarte Energiespeicher überzeugt. Die Lösungen des Unternehmens bieten optimale Leistungsstärke und Anpassungsfähigkeit an unsere individuellen Anforderungen. Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit von der Entwicklung, Produktion bis zur Installation so schnell und reibungslos funktioniert hat und wir nun eine so hohe Speicherleistung einsetzen können." Batteriespeichersysteme als Plattformlösungen ADS-TEC Energy entwickelt batteriegestützte Plattformlösungen für die Energiewirtschaft der Zukunft. Sie eignen sich zur Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzkappung, liefern bei Bedarf Ersatzstrom und übernehmen Primärregelleistung. Ergänzt werden die Lösungen mit umfangreichen Services und sicherem Remote-Zugang zu allen Betriebsdaten, das ermöglicht den langlebigen und langfristig zuverlässigen Betrieb. Ziel ist ein dezentrales Energiesystem, das in einer CO2-neutralen Welt sicher, effizient und optimal genutzt werden kann.



Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy, erklärt: "Der Wandel zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das Energiesystem von morgen wird insbesondere elektrischer, digitaler und dezentraler sein. Wir sind stolz, dass wir für unseren Partner Polar Structure einen modular aufgebauten Großspeicher mit einer in Schweden bisher nicht dagewesenen Gesamtleistung von über 20 Megawatt entwickeln und installieren konnten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit diesem Partner zeigt den großen Bedarf an netzstabilisierenden Großspeichern." Alles aus einer Hand - Made in Germany Die intelligenten, sehr flexiblen Industrie- und Gewerbespeicher, die bei ADS-TEC Energy im eigenen Unternehmen entwickelt und produziert werden, ermöglichen die wirtschaftliche Umstellung auf nachhaltige und sichere Energieversorgung und sind auf eine lange Verfügbarkeit angelegt. Sie können einfach in bestehende Systeme mit PV-Anlage und Ladesäulen für die Nutzung eigenerzeugter Energie integriert werden. Als leicht zu installierende "Plug & Play"-Lösungen können sie unkompliziert in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen bietet nachhaltige Energiespeicherlösungen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich an. Besonders für kritische Infrastrukturen wie Gewerbe-, Industrie- oder auch Energienetze ist es unerlässlich, dass sie kontinuierlich und zuverlässig mit Energie versorgt werden. Die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien ist jedoch volatil - sie hängt davon ab, dass der Wind weht oder die Sonne scheint. Mit dem Ausbau solcher Konzepte werden zentrale Kraftwerke und Strukturen zunehmend durch dezentrale Einheiten in Privathäusern, Unternehmen und Infrastrukturen ersetzt: Umso mehr kommt es darauf an, die erzeugte Energie zu speichern und die Energieflüsse effizient zu steuern. Genau dafür bietet ADS-TEC Energy Gesamtlösungen: Das Unternehmen entwickelt und baut hochintegrierte und damit hocheffiziente Systemplattformen, bestehend aus Hardware, Software und Services. Daraus ergibt sich eine lange Lebensdauer der Produkte, langfristige Handlungsfähigkeit und Systemverfügbarkeit. Über ADS-TEC Energy ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme. Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den "Kreis der Besten" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Über Polar Structure



Polar Structure AB ist ein schwedisches Unternehmen in Privatbesitz, das infrastrukturbezogene Anlagen entwickelt und besitzt, die zu einer widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Gesellschaft beitragen. Wir ermöglichen den Übergang, sowohl heute als auch morgen, durch langfristiges Eigentum. Polar Structure hat eine klare ganzheitliche Perspektive im Rahmen von Infrastruktur und Nachhaltigkeit und ist in den Bereichen Schienenverkehr, Logistik, Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur sowie Digitalisierung und erneuerbare Energien tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.polarstructure.com Medienkontakt: Für ADS-TEC Energy Europe: Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States: Stephannie Depa Breakaway Communications sdepa@breakawaycom.com +1 530-864-0136 Für Polar Structure: Patrik Nilsson CEO Polar Capacity patrik@polarcapacity.se +46 766-28 56 00



