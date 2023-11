Teilen: Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, sagte am Donnerstag, dass es jetzt an der Zeit sei, eine Bilanz der Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen zu ziehen und fügte hinzu, dass die nächste Zinsentscheidung je nach Datenlage in die eine oder andere Richtung gehen könne, wie Reuters berichtet. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...