Globale Umfrage beleuchtet, wie Entscheidungen getroffen werden, ermittelt Entscheidungstempo als Wertschöpfungsfaktor und deckt Herausforderungen und Chancen auf

AeraHUB 23 -Auf dem AeraHUB 23, der maßgeblichen Decision-Intelligence-Veranstaltung, gab Aera Technology heute die Ergebnisse aus seinem in Auftrag gegebenen IDC Whitepaper "What Every Executive Needs to Know About AI-Powered Decision Intelligence" (Was Führungskräfte über KI-fähige Decision Intelligence wissen sollten) bekannt.*

Dem neuen IDC-Whitepaper und einer globalen Umfrage unter Fortune-1000-Unternehmen zufolge sind das Entscheidungstempo und eine KI-fähige Entscheidungsfindung wichtige Wertschöpfungsfaktoren. 75 Prozent der befragten Führungskräfte, VPs und Direktoren erwarteten signifikante oder sehr signifikante Verbesserungen, wenn Investitionen in Decision-Intelligence-Initiativen getätigt werden. Die IDC-Forschung ergab außerdem, dass Decision Intelligence seit dem vergangenen Jahr eine bis zu 20-prozentige Verbesserung in den Bereichen Produkt- und Service-Innovation, Mitarbeiterproduktivität, Kunden- und Mitarbeiterbindung und anderen untermauert habe.

In der Studie "What Every Executive Needs to Know About AI-Powered Decision Intelligence" (Was Führungskräfte über KI-fähige Decision Intelligence wissen sollten) untersucht IDC, wie Unternehmensentscheidungen getroffen werden, sowie die Herausforderungen und Chancen in Verbindung mit einer besseren Entscheidungsfindung. Es werden gemeinsame Eigenschaften von Firmen mit hohem Entscheidungstempo ermittelt definiert von IDC als die Geschwindigkeit, mit dem die Entscheidungsfindung innerhalb eines Kontrollrahmens im Unternehmen erfolgen kann und dessen Verbindung mit Geschäftswert und Wettbewerbsdifferenzierung.

"In den heutigen Schlagzeilen wird viel über die potenziellen Vorteile und die Zukunft der KI spekuliert, aber unsere Forschungsarbeit zeigt, dass führende Unternehmen KI, Analysen und Daten zur Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeitenden, Partner, Investoren und Gemeinschaften einsetzen", erklärte Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management, IDC. "Was diese Organisationen gemeinsam haben, sind klare Ziele und KPI zu ihrer Messung, Investitionen zur Beschleunigung des Entscheidungstempos und pragmatische Nutzung förderlicher KI, Analysen, Datentechnologien und Kompetenzen."

Die Forschungsarbeit von IDC unterstreicht die Antworten von Firmen, die die sechs Schritte eines Entscheidungsfindungsverfahrens von IDC eingebunden oder integriert haben ("Frühnutzer") und derjenigen, die das nicht getan haben ("Mitläufer"), und darin zeigt sich der Wert von Decision Intelligence in KI-Initiativen von Unternehmen. IDC durchbricht den Wirbel um KI mit Ergebnissen, die die Decision Intelligence befürworten und ihre Fähigkeit belegen, Renditen in den Bereichen KI, Analysen und Daten zu erzielen.

Herausforderungen und Chancen

Als wichtigste Faktoren, die zu den Herausforderungen in der Entscheidungsfindung beitragen, darunter die Anzahl der zu berücksichtigenden Variablen bei der Entscheidung, mangelnder Zugriff auf die erforderlichen Daten, Schwierigkeiten bei der Integration der notwendigen Technologie und andere ermittelte IDC, dass 33 Prozent der Entscheidungen in erster Linie auf der Basis von Intuition und Erfahrung getroffen werden und dass 25 Prozent der notwendigen Entscheidungen gar nicht erfolgen.

Außerdem wurde eine Verständnislücke zwischen der Führungsebene und der niedrigeren, praktischen Entscheidungsfindungsebene von Mitarbeitenden festgestellt die Befragten gaben an, dass nur 55 Prozent der Führungskräfte meistens oder vollständig darüber Bescheid wüssten, wie diese Entscheidungen getroffen werden.

Unternehmen erkennen jedoch das Potenzial einer KI-befähigten Entscheidungsfindung und Führungseigenschaften belegen deren Wert:

Nahezu doppelt so viele Frühnutzer wie Mitläufer (33 bzw. 17 %) gaben an, dass sie über ein Programm zur laufenden Überwachung, Prüfung und Umwandlung der Entscheidungsfindung verfügten.

Schätzungsweise 11 bis 30 der Frühnutzer ggü. Mitläufern beobachteten im Verlauf des vergangenen Bilanzjahres Verbesserungen bei diversen Messwerten, darunter: Produkt- oder Service-Innovation: 86 der Frühnutzer ggü. 53 der Mitläufer Mitarbeiterbindung: 65 der Frühnutzer ggü. 34 der Mitläufer Kundenbindung: 73 der Frühnutzer ggü. 59 der Mitläufer Risikomanagement: 70 der Frühnutzer ggü. 57 der Mitläufer



"Die Forschungsarbeit von IDC macht sehr deutlich, dass eine Wertschöpfungskluft zwischen den Unternehmen besteht, die die Decision Intelligence in ihren Betrieb einbinden, und denen, die das nicht tun", so Fred Laluyaux, CEO, Aera Technology. "Die nächste Welle der digitalen Transformation im Unternehmen kann nicht länger einfach eine weitere Datenflut oder ein Planungsinstrument sein. Die Menschen müssen mit einer innovativen, intuitiven Technologie befähigt werden, die eine präzise Entscheidungsfindung in großem Umfang beschleunigt und Unternehmen in die Lage versetzt, selbstfahrend, selbstlernend und in einer digitalen Welt wettbewerbsfähig zu sein."

Weitere Einblicke in die Umfrageergebnisse:

"Live" Highlights des AeraHUB 23

Das IDC-Whitepaper "What Every Executive Needs to Know About AI-Powered Decision Intelligence" zum Herunterladen

Umfragemethodik

Im Auftrag von Aera Technologie führte IDC von April bis Mai 2023 eine Umfrage unter weltweit tätigen Fortune-1000-Unternehmen, Geschäfts- und IT-Entscheidungsträgern, mit Jahresumsätzen von mindestens 1 Mrd. USD (bzw. über 500 Mio. USD in der nordischen und DACH-Region) in acht Ländern und sechs Branchen durch, um deren Kenntnisse und Nutzung von Decision Intelligence zu ermitteln. Die potenziellen Teilnehmer wurden gemäß den GDPR- und ESOMAR-Standards ausgewählt und dann einem strengen Prüfungsverfahren unterzogen, um sicherzustellen, dass sie über die richtigen Kenntnisse, Erfahrungen und Positionen verfügten, um wertvolle Rückmeldungen zum Umfragethema zu geben. 75 Prozent der Befragten waren in Unternehmen mit mindestens 5.000 Mitarbeitenden tätig. Zu den Ländern gehörten die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Australien und Südkorea. Zu den Branchen gehörten Konsumgüter, Pharmaka, industrielle Fertigung, Chemikalien, Erdöl und Erdgas sowie Technologie. Die Umfrage wurde auf Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch und Koreanisch durchgeführt.

Über Aera Technology

Aera Technology ist das Unternehmen für Decision Intelligence, das die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Entscheidungen treffen, umsetzen und KI zur Automatisierung der Entscheidungsfindung einsetzen. Die innovative Aera Decision Cloud des Unternehmens lässt sich in bestehende Systeme und Datenquellen integrieren, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit und in großem Umfang zu ermöglichen. Viele der bekanntesten Unternehmen und Marken der Welt vertrauen darauf, dass Aera ihnen hilft, nachhaltig, intelligent und effizient zu arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aeratechnology.com.

*Quelle: IDC-Whitepaper, erstellt im Auftrag von Aera Technology, "What Every Executive Needs to Know About AI-Powered Decision Intelligence." Dok. US51338623, November 2023

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231109528222/de/

Contacts:

Zoe Kine, Aera Technology

Tel.: +1 415.497.5285

E-Mail: Zoe.Kine@Aeratechnology.com