Hamburg (ots) -Mit dem traditionellen Richtspruch und einem musikalischen Beitrag der Schule wurde am 9. November 2023 das Richtfest der Stadtteilschule Kirchwerder gefeiert. Für SBH | Schulbau Hamburg realisiert OTTO WULFF als Generalunternehmer auf 12.000 Quadratmetern Fläche eine Schule für mehr als 1.100 Schülerinnen und Schüler. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.Nur vier Monate nach der feierlichen Versenkung der Zeitkapsel, wurde heute in Hamburg-Kirchwerder Richtfest gefeiert. Der Neubau der "Stadtteilschule Kirchwerder" umfasst zwei Gebäuderiegel (Nord- und Südriegel), welche als "Langhäuser" die traditionelle Bauweise der Vier- und Marschlande widerspiegeln. Der Südriegel bietet unter anderem Platz für 40 Klassenräume und eine Mediathek. Im Nordriegel werden zukünftig die 19 Fachräume, die Lehrerzimmer sowie die Aula und Mensa angesiedelt. Weiterhin entsteht eine Dreifeldsporthalle mit Tribüne und Außensportanlagen.Gegründet wurden die Bauwerke aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit auf 538 Pfählen. Zudem besteht die geschuppte Fassade aus handgefertigten Ziegeln, die der künftigen Schule ein besonderes Äußeres verleihen und sie optisch an die ortstypischen Bauernhäuser anpassen soll.Während des Richtfests blickte man in viele glückliche Gesichter: Neben der Schulleitung, war Schulsenator Ties Rabe, Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann und Mandy Herrmann, Geschäftsführerin von SBH | Schulbau Hamburg vor Ort.Die Stadtteilschule Kirchwerder ist von herausragender Bedeutung für den Stadtteil und die ganze Region. Auch deshalb haben wir uns gegen eine Erweiterung der Bestandsgebäude und stattdessen für einen 67 Millionen Euro teuren Neubau entschieden, mit dem wir der Schulgemeinschaft zusätzlichen Rückenwind geben können. Die beiden an die lokale Bautradition anknüpfenden Langhäuser sind spektakulär und schon jetzt ein echter Hingucker. Die vielfältigen und modernen Unterrichts- und Gemeinschaftsflächen bieten dabei eine gute Grundlage für erfolgreiche Pädagogik und bin mir sicher, dass sich die Schulgemeinschaft hier sehr schnell einleben werden, so der Schulsenator.Gebäude entsprechen Hamburger KlimaplanNicht nur architektonisch, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit sollen neue Maßstäbe gesetzt werden: Die Gebäude werden nach dem nachhaltigen Effizienzstandard EG 40 errichtet und so den Vorgaben des Hamburger Klimaplans entsprechen. Begrünte Dächer und Photovoltaik-Anlagen auf den beiden Schulgebäuden sowie der Sporthalle tragen zur Energieeffizienz der Schule bei.Die umliegende Verkehrsinfrastruktur wurde bereits fertiggestellt, sodass die Schülerinnen und Schüler zukünftig noch besser zur neuen Schule gelangen können.Spendenscheck für SchulprojektDie Stadtteilschule Kirchwerder wird nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Vorzeigeprojekt für nachhaltige Bildung und Architektur sein, ordnet Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter bei OTTO WULFF, das Bauvorhaben im Südosten Hamburgs ein. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, ein Nachhaltigkeitsprojekt der Schule mit einer Spende zu unterstützen.Mit einem Gewächshaus im Schulgarten soll der Nachhaltigkeitsgedanke auch im täglichen Schulbetrieb verankert werden: Für dieses Projekt wurde während der Feierlichkeiten ein Spendenscheck in Höhe von 5.000 EUR von OTTO WULFF an den Schulleiter Dr. Gärtner überreicht.