ROUNDUP: Labor und Halbleiter bei Merck schwach - Zurückhaltender Ausblick

DARMSTADT - Anhaltend schwache Geschäfte in der Laborsparte und mit Halbleitermaterialien haben dem Darmstädter Merck-Konzern ein weiteres Quartal vermiest. Belastend hinzu kamen verstärkte negative Währungseffekte. Einzig das Pharmageschäft lief von Juli bis September erneut stark. Weil die Darmstädter jedoch weniger lukrative Produkte verkauften, brach das Betriebsergebnis stärker ein als der Umsatz. Das Management um Konzernchefin Belen Garijo wird zwar mit Blick auf das Jahr nun noch etwas zurückhaltender. An der Börse jedoch zog die Aktie am Morgen um mehr als vier Prozent an, denn am Markt wurde zuvor mit einem schlechteren Jahresviertel gerechnet.

ROUNDUP: Telekom überrascht mit starken Deutschland-Zahlen - Prognoseanhebung

BONN - Die Deutsche Telekom traut sich nach einem überraschend guten Quartal in ihrem Heimatmarkt erneut in kleinen Schritten etwas mehr zu. Für das laufende Jahr hob der Vorstand rund um Konzernchef Tim Höttges die Prognosen für den operativen Gewinn und den freien Mittelzufluss. "Die Telekom wächst in unsicheren Zeiten auf beiden Seiten des Atlantiks ungebremst weiter", sagte der Manager laut Mitteilung vom Donnerstag. Unter Branchenkennern erwiesen sich vor allem die Deutschland-Zahlen als große Überraschung. Die Telekom-Aktie notierte am frühen Nachmittag rund ein halbes Prozent höher.

ROUNDUP: Henkel wird optimistischer - Aktie auf höchstem Stand seit September

DÜSSELDORF - Preiserhöhungen und eine Verbesserung der Volumenentwicklung lassen den Konsumgüterhersteller Henkel erneut optimistischer werden für das laufende Jahr. Das Management hob für das organische Wachstum und die operative Marge das untere Ende der bisher angepeilten Spanne an, wie der Konzern am Donnerstag anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen in Düsseldorf mitteilte. Die Aktie der Düsseldorfer legte am Morgen kurz nach Handelsstart um 2,7 Prozent zu und stieg damit auf den höchsten Stand seit Mitte September.

ROUNDUP: Günstigeres Werbe-Abo bringt Disney mehr Streaming-Wachstum

BURBANK - Im Videostreaming-Geschäft gewinnen günstigere Abo-Modelle mit Werbung an Fahrt. Beim Unterhaltungsriesen Disney entschied sich im vergangenen Quartal mehr als die Hälfte der Neukunden dafür. Der Trend könnte die Umverteilung der Werbeausgaben weg vom klassischen linearen Fernsehen beschleunigen und damit die TV-Landschaft umkrempeln.

ROUNDUP: Hannover Rück steigert Gewinn dank geringer Steuern - Aktie sackt ab

HANNOVER - Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz verheerender Brände, Unwetter und Erdbeben mit einem Rekordgewinn im laufenden Jahr. Der Konzern sei "bestens aufgestellt", das Gewinnziel von mindestens 1,7 Milliarden Euro zu erreichen, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz bei der Vorlage der Quartalsbilanz am Donnerstag in Hannover. In den ersten neun Monaten hat der Dax-Konzern bereits 1,4 Milliarden Euro verdient. Im dritten Quartal stieg der Gewinn jedoch nur dank einer ungewöhnlich niedrigen Steuerlast. An der Börse wurden die Neuigkeiten mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP: Brenntag verdient deutlich weniger im Quartal - vorsichtiger für 2023

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag wird nach Gewinnrückgängen im dritten Quartal etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. "Das makroökonomische Umfeld war auch im dritten Quartal schwierig, mit anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und inflationären Tendenzen, die sich auf unsere Leistung ausgewirkt haben", sagte Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Donnerstag laut einer Mitteilung. Gleichzeitig normalisierten sich die Marktbedingungen und die Absatzmengen stiegen sequenziell leicht an. Das Preisniveau gebe hingegen leicht nach. Deshalb erwartet die Unternehmensführung nun, dass 2023 beim operativen Gewinn das untere Ende der Prognosespanne erreicht werde. Die Aktie gab im frühen Handel um rund 1,6 Prozent nach.

ROUNDUP: Adyen sorgt mit Zielen für Klarheit - Wachstum bleibt hoch - Kurssprung

AMSTERDAM - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat für mehr Klarheit über seine Wachstumsziele für die kommenden Jahre gesorgt. Die Ambitionen sind zwar nicht mehr ganz so hoch wie früher einmal, doch minderten die klaren Aussagen die im Sommer nach Halbjahreszahlen hochgekochten Wachstumssorgen der Investoren. Auch die Geschäftszahlen des dritten Quartals überzeugten, denn immerhin konnte das Wachstumsniveau des ersten Halbjahres gehalten werden. Der Aktienkurs schnellte am Donnerstag nach oben.

ROUNDUP: LEG Immobilien rechnet 2024 mit weiter steigendem operativen Ergebnis

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG blickt wegen höherer Mieten und der weiter steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum optimistischer auf das laufende Jahr. "Auch im Jahr 2024 wollen wir unsere operative Ertragskraft weiter steigern", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum laut Mitteilung am Donnerstag. Dann soll das operative Ergebnis gemessen am sogenannten AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) auf 180 bis 200 Millionen Euro zulegen. Für die LEG-Aktie ging es am Vormittag um mehr als drei Prozent nach oben.

ROUNDUP: Airbus will Flugzeugproduktion 2024 deutlich steigern - Aktie sackt ab

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im nächsten Jahr trotz Problemen bei Zulieferern deutlich mehr Jets fertigstellen als 2023. "Wir fahren die Produktion der A320neo und der A220 weiter hoch", sagte Vorstandschef Guillaume Faury am Mittwochabend in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Nach der für das laufende Jahr geplanten Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen werde die Zahl 2024 "signifikant" höher liegen. An der Börse sorgten allerdings die Gewinnzahlen aus dem dritten Quartal für Enttäuschung. Grund waren hohe Extrakosten für die Entwicklung neuer Satelliten.

ROUNDUP: Freenet will mehr verdienen - operativer Gewinn stagniert im Quartal

BÜDELSDORF - Der Telekommunikationsanbieter Freenet sieht nach dem dritten Quartal etwas mehr Luft nach oben für sein Jahresgewinnziel. Der Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr auf 500 Millionen Euro und 2025 auf mindestens 520 Millionen Euro sei sehr realistisch, schrieb Konzernchef Christoph Vilanek in einem Brief an die Aktionäre.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Deutz erhöht Ergebnisprognose - Trennung von Bootsmotoren -ROUNDUP: Höhere Verluste bei KWS Saat im ersten Quartal - Aktie schwach -ROUNDUP: Wacker Neuson bestätigt Prognose - Schwung lässt aber nach -ROUNDUP: Verbio sieht Trendwende bei Biodiesel - Aktie mit Kurssprung -ROUNDUP: Cancom verdient deutlich mehr - jüngste Übernahme treibt -ROUNDUP 2: Schlechte Karten für Mobilfunker 1&1? Kartellamt warnt vor -ROUNDUP: Grenke wird nach Gewinnsprung optimistischer - Aktie legt zu -ROUNDUP: SMA Solar verdient deutlich mehr - Auftragslage enttäuscht -ROUNDUP: Astrazeneca stemmt sich gegen Umsatzschwund im Covid-Geschäft -ROUNDUP: Ströer rechnet mit gutem Jahresstart - drittes Quartal überrascht -ROUNDUP: Fielmann mit Umsatz- und Gewinnsprung - Aktie legt deutlich zu -ROUNDUP 2: Compugroup wächst langsamer - Jahresziele bestätigt - Aktie steigt -ROUNDUP: Trotz Einbrüchen - Hapag-Lloyd erzielt drittbestes Ergebnis -ROUNDUP: Rüstungskonzern Hensoldt mit starkem Wachstum im Kerngeschäft -ROUNDUP/Investitionszurückhaltung: GFT senkt Umsatzprognose erneut -BayernLB hebt Prognose erneut an - Online-Tochter DKB schiebt an -Britischer Netzbetreiber National Grid will mehr investieren -Rheinmetalls Geschäft zieht kräftig an

-Bundesregierung: Senkung der Stromsteuer zunächst für 2024 und 2025 -Förderbank KfW erzielt überdurchschnittlich hohen Gewinn -Lottovermittler Zeal Network sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen -Jenoptik verdient mehr und erhöht Jahresziel für Profitabilität -Weselsky vor Tarifrunde: Kompromisse sind immer möglich -EU-Einigung auf letzte Details zur digitalen Brieftasche -ROUNDUP: Wenn der Supermarktkunde Kasse macht

-'Kicker': FC Bayern mit Rekordumsatz in der Saison 2022/23 -Baywa schreibt wegen gestiegener Zinsen rote Zahlen - Jahresprognose bestätigt -Zurich wächst weiter und erwägt zusätzlichen Aktienrückkauf -Sony erhöht Umsatz- und Gewinnprognose - Ziel für operatives Ergebnis bestätigt -Trotz rückläufigem Umsatz: Xing-Mutter New Work verdient operativ etwas mehr -ROUNDUP: Benachteiligung vom Mobilfunker 1&1? Kartellamt warnt vor den Folgen -Meta will Kennzeichnung für KI-Inhalte in politischer Werbung -Hamborner Reit hebt Jahresziel für operativen Gewinn weiter an -Roche erhält von US-Zulassungsbehörde für MS-Test Status 'Breakthrough' -Fehlende Motoren - VW drosselt erneut E-Auto-Produktion in Zwickau -Paketboten verdienen im Schnitt weniger als andere Fachkräfte -Bundeswehr verlegt Eurofighter für Schutz des Luftraums nach Rumänien -Kassel Airport: Einzige stationierte Maschine wird abgezogen -Tarifverhandlungen bei der Bahn haben begonnen

-Bahn legt bei Tarifauftakt erstes Angebot vor

-Porsche-Betriebsräte klagen gegen Gehaltskürzung

-Festes Stader LNG-Terminal - Umweltorganisationen kritisieren Amt -Slowakei stoppt Pläne für Munitionslieferung an Ukraine -ARD-Audiothek-Chef: Hörspiele profitieren von Podcasts, Netflix & Co. -Dänemark kündigt Abgabe auf Flugtickets an

-ROUNDUP: Mohn-Enkel Carsten Coesfeld rückt in Bertelsmann-Vorstand auf -Verhandlung: Porsche-Betriebsräte klagen gegen Gehaltskürzung -BDEW-Untersuchung: Jede dritte Heizung ist älter als 20 Jahre -Umfrage: Landwirte leiden unter Preisdruck und schlechten Böden -'Cum-Ex'-Tagebuchstreit: Banker scheitert mit Anhörungsrüge vor BGH -Trotz Krise bei Signa: Berliner Senat will Bauprojekte nicht aufgeben -Ufo fordert 15 Prozent mehr Geld für Lufthansa-Flugbegleiter -Branchenexperten: Autozulieferer müssen Preise erhöhen -Bierhoff: Deutschland zweitwichtigster Football-Markt der Welt den Folgen

-Rentenpräsidentin gegen private Altersvorsorge-Modelle mit Befristung -Norwegen wird Partnerland der Hannover Messe 2024

-Zahl der Atemwegserkrankungen bleibt auf hohem Niveau°

