Umsatz bei 2.448,8 Mio. in den ersten 9 Monaten 2023, +7,0 im Jahresvergleich; EBITDA bei 1.257,7Mio. in den ersten 9 Monaten 2023, +10,2 im Jahresvergleich mit einer weiteren Steigerung der EBITDA-Marge um etwa +149 Basispunkte

Verkauf des nordischen eID-Geschäfts im Einklang mit der auf dem Capital Markets Day angekündigten Rationalisierung und Vereinfachung des Portfolios

Prognose 2023 bestätigt

Am 8. November hat der Verwaltungsrat der Nexi S.p.A. diekonsolidierten Finanzergebnisse der Gruppe zum 30.September 2023 genehmigt.

Wichtigste konsolidierte, betriebswirtschaftliche Finanzergebnisse1

In den ersten 9 Monaten 2023 erzielte die Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 2.448,8 Mio. (ein Plus von 7,0 gegenüber den ersten 9 Monaten 2022) und ein EBITDA von 1.267,7 Mio. (ein Plus von 10,2 gegenüber den ersten 9 Monaten 2022). Die EBITDA-Marge lag bei 52 %, ein Anstieg um 149 Basispunkte im Vergleich zu den ersten 9 Monaten 2022.

Erwartungsgemäß erreichten die Umsatzerlöse im 3. Quartal 2023 aufgrund des schwierigen Vergleichs im Sommerhalbjahr um 871,7 Mio. €, ein Plus von 5,0 gegenüber dem 3. Quartal 2022. Das EBITDA im 3. Quartal 2023 betrug 495,8 Mio. €, ein Plus von 8,0 gegenüber dem 3. Quartal 2022, die EBITDA-Marge lag bei 57 %, ein Anstieg um 156 Basispunkte gegenüber dem 3. Quartal 2022.

Die operativen Geschäftsbereiche der Nexi-Gruppe erzielten in den ersten 9 Monaten 2023 die folgenden Ergebnisse:

Merchant Solutions, das rund 57 des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmacht, verzeichnete einen Umsatz von 1.390,7 Mio. €, ein Plus von 8,2 gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten 2023 wurden 13.708 Millionen Transaktionen verarbeitet (ein Plus von 13,9 gegenüber dem Vorjahr), der Wert der verarbeiteten Transaktionen betrug 611,6 Milliarden Euro (ein Plus von 8,6 gegenüber dem Vorjahr). Das Wachstum des Transaktionswerts setzte sich in der gesamten Gruppe fort, in erster Linie durch internationale Programme, verbunden mit einem kontinuierlichen Wachstum der Anzahl der Terminals.

Im 3. Quartal 2023 erreichte der Umsatz von Merchant Solutions 504,3 Mio. €, ein Plus von 5,6 im Vergleich zum Vorjahr, was auf die starke Sommerperiode 2022 in allen Regionen zurückzuführen ist.

In Deutschland stieg der Umsatz in den ersten 9 Monaten 2023 um +12,6 und im 3. Quartal 2023 um +7,6 gegenüber dem Vorjahr.

Acquiring-Volumina2 stiegen im 3. Quartal 2023 in allen Regionen im mittleren bis hohen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr, trotz des oben erwähnten schwierigen Vergleichs insbesondere im August und der allgemeinen Makroschwäche. Die Acquiring-Volumina stiegen im 3. Quartal 2023 in allen Verbraucherkategorien und in allen Segmenten und setzten ihr solides Wachstum im Jahresvergleich im September und Oktober in allen Regionen fort.

Zu den wichtigsten, während der ersten 9 Monate 2023 bei Merchant Solutions umgesetzten Initiativen zählen:

Partnerschaft mit ISVs: rund 40 neue Partnerschaften im Bereich POS-Softwarelösungen und vertikale Spezialisten im 3. Quartal 2023, wodurch sich die Gesamtzahl der Partnerschaften auf über 1.100 erhöht;

Die Ausweitung der KMU-Angebote der Nexi Group in verschiedenen Ländern schreitet voran, u. a. durch die Einführung von SoftPOS in Italien, die Einführung von SmartPay in Österreich, neue Begleit-App in den nordischen Ländern und neuer digitaler Shop in DACH;

Ankündigung einer strategischen Premium-Partnerschaft auf Gruppenebene mit den wichtigsten europäischen E-Commerce-Anbietern (d. h. Shopware, Magento und Prestashop);

Die Ausweitung der vertikalen LAKA-Angebote der Gruppe in den verschiedenen Ländern schreitet voran, einschließlich einer neuen datengestützten Insights-Suite, die in den nordischen Ländern veröffentlicht wurde, und einer fortgesetzten Konzentration auf die Entwicklung unbeaufsichtigter Funktionen für das Gastgewerbe und das Laden von Elektrofahrzeugen.

Issuing Solutions, die rund 32 des Gesamtumsatzes der Gruppe ausmachen, verzeichneten einen Umsatz von 789,3 Mio. €, ein Plus von 6,9 gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten 2023 wurden 14.269 Millionen Transaktionen verarbeitet (ein Plus von 11,5 gegenüber dem Vorjahr), der Wert der verarbeiteten Transaktionen betrug 659,6 Mrd. Euro (ein Plus von 9,4 gegenüber dem Vorjahr). Die Transaktionsvolumina sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, was insbesondere auf internationale Programme zurückzuführen ist.

Im 3. Quartal 2023 erzielten Issuing Solutions einen Umsatz von 272,8 Mio. €, ein Plus von 4,5 gegenüber dem Vorjahr. Die Quartalsergebnisse wurden insbesondere durch eine nicht lineare Projektabstufung zwischen den Quartalen beeinträchtigt.

Digital Banking Solutions, die etwa 11 der Gesamtumsätze der Gruppe ausmachen, verzeichneten Umsätze in Höhe von 268,7 Mio. €, ein Plus von 1,3 im Jahresvergleich.

Im 3. Quartal 2023 erzielte Digital Banking Solutions einen Umsatz von 94,6 Mio. €, ein Plus von 3,3 im Jahresvergleich, gestützt durch Volumenwachstum und eine positive Geschäftsentwicklung.

In den ersten 9 Monaten 2023 beliefen sich die Gesamtkosten auf 1.181,1 Mio. €, was einem Anstieg von 3,8 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist auf operative Hebelwirkung, Kostenkontrolle und Synergien zurückzuführen, die den Inflationsdruck teilweise ausgleichen. Im 3. Quartal 2023 beliefen sich die Gesamtkosten auf 375,9 Mio. €, ein Plus von 1,3 gegenüber dem 3. Quartal 2022.

Zum 30.September 2023 sank die Nettofinanzverschuldung auf 5,348 Mrd. €, während das Verhältnis Nettofinanzverschuldung/EBITDA planmäßig auf 3,1 zurückging. Das Verhältnis Pro-Forma- Nettofinanzverschuldung/EBITDA einschließlich Run-Rate-Synergien lag bei etwa 2,8x. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt etwa 3,3 Jahre bei durchschnittlichen Cash-Kosten vor Steuern der Schulden von stabilen 2,84 %.

In den ersten 9 Monaten 2023 kamen die Umsetzung der Konzernstrategie und die Realisierung von Synergien gut voran, wobei weitere Effizienzsteigerungen und Synergien im Zuge der Konzernintegration erwartet werden.

Darüber hinaus hat Nexi heute im Rahmen der auf dem Capital Markets Day angekündigten Portfolio-Rationalisierung und -Vereinfachung den Verkauf des nordischen eID-Geschäfts an die IN Groupe einen weltweit führenden Anbieter von Identitäts- und sicheren digitalen Dienstleistungen für bis zu 127,5 Mio. €3 unterzeichnet. Davon entfallen 90 Mio. auf eine Vorabzahlung und bis zu 37,5 Mio. auf Earn-Outs, die von der Erreichung bestimmter finanzieller Ziele abhängen. Dieses Geschäft, das bereits als "zur Veräußerung gehaltener Vermögenswert" ab 2023 klassifiziert ist, bietet in den nordischen Ländern digitale Identitätslösungen für Banken, Unternehmen und den öffentlichen Sektor an und wird voraussichtlich im Jahr 2023 ein Run-Rate-EBITDA von ca. 11 Mio. €4 erwirtschaften. Der Abschluss wird für den Sommer 2024 erwartet, vorbehaltlich verschiedener Abschlussbedingungen, einschließlich unter anderem der behördlichen Genehmigung in Dänemark.

Nexi bestätigt die Prognose 2023:

Nettoumsatz: mehr als 7 Wachstum im Jahresvergleich

mehr als 7 Wachstum im Jahresvergleich EBITDA: mehr als 10 Wachstum im Jahresvergleich

mehr als 10 Wachstum im Jahresvergleich Liquiditätsüberschuss: mindestens 600 Mio. € 5

mindestens 600 Mio. € Nettofinanzierungsgrad: ca. 2,9x EBITDA (ca. 2,6x EBITDA inkl. Run-Rate-Synergien)

ca. 2,9x EBITDA (ca. 2,6x EBITDA inkl. Run-Rate-Synergien) NormalisierterGewinn pro Aktie: über 10 Wachstum im Jahresvergleich

Gemäß Absatz 2 des Artikels 154 bis des konsolidierten Finanzgesetzes erklärt der Unterzeichner, Enrico Marchini, in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die Erstellung der Finanzberichte von Nexi, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Buchhaltungsinformationen mit den Buchhaltungsunterlagen, Büchern und Aufzeichnungen von Nexi S.p.A. übereinstimmen.

Haftungsausschluss: Dies ist die englische Übersetzung der italienischen Original-Pressemitteilung "Approvati i risultati finanziari di Gruppo al 30 settembre 2023". Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der italienischen Version ist das italienische Originaldokument für rechtliche Zwecke vorrangig auszulegen.

Nexi

Nexi, ein europäisches PayTech-Unternehmen, operiert in wachstumsstarken, attraktiven europäischen Märkten und technologisch fortschrittlichen Ländern. An der Euronext Mailand notiert, hat Nexi die Größe, geografische Reichweite und Fähigkeiten, den Wandel hin zu einem bargeldlosen Europa voranzutreiben. Mit seinem Portfolio an innovativen Produkten, E-Commerce-Expertise und branchenspezifischen Lösungen ist Nexi in der Lage, die digitale Wirtschaft und das gesamte globale Zahlungsverkehrsökosystem über eine Vielzahl unterschiedlicher Zahlungskanäle und -methoden flexibel zu unterstützen. Mit seiner technologischen Plattform und den erstklassigen Fachkenntnissen des Sektors kann Nexi in drei Marktsegmenten optimal agieren: Merchant Solutions, Issuing Solutions und Digital Banking Solutions. Nexi investiert kontinuierlich in Technologie und Innovation und setzt den Fokus dabei auf zwei grundlegende Prinzipien: gemeinsam mit seinen Partnerbanken die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und neue Geschäftsmöglichkeiten für sie zu schaffen. Nexi setzt auf die Unterstützung von Menschen und Unternehmen aller Größen und transformiert so die Art und Weise, wie Menschen bezahlen und Unternehmen Zahlungen annehmen. Nexi bietet Unternehmen die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen, damit sie ihre Kunden besser bedienen und expandieren können. Indem Zahlungen vereinfacht und Menschen und Unternehmen in die Lage versetzt werden, engere Beziehungen aufzubauen und gemeinsam zu wachsen, bringt Nexi den Fortschritt zum Nutzen aller voran. https://www.nexigroup.com/en/ www.nexigroup.com

________________________

1 Normalisierte Pro-forma-Managementdaten für 2022 und 2023 bei konstantem Wechselkurs und Umfang (für die kürzlich abgeschlossenen Fusionen und Übernahmen d. h. die Übernahme des ISP-Handelsbuchs in Kroatien).

2 Die Volumendaten umfassen Verkäufe, internationale Programme und schließen den SIA aus. Für Italien umfassen die Daten nur nationale Programme für das Händler-Zahlungsgeschäft von ISP. Für die nordischen Länder und die DACH-Region umfassen die Daten das reguläre Geschäft und schließen nicht kartenbasierte Transaktionen aus dem E-Commerce aus.

3 Nicht in den Zielen des Capital Markets Day enthalten.

4 Betriebswirtschaftliche Daten.

5 Bruttobetrag der latenten Steuern in Höhe von ca. 100 Mio. im Jahr 2023.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

