München (ots) -Das beliebteste Gewinnspiel bei McDonald's Deutschland startet pünktlich zum Ende des Jahres und winkt auch in diesem Jahr wieder mit vielen tollen Preisen und Angeboten!Unter dem Motto "Alles auf Mecces Nacken" startet McDonald's Deutschland sein beliebtes MONOPOLY-Gewinnspiel! Nach dem Erfolg im Comeback-Jahr 2022 können sich McDonald's-Fans aller Altersklassen auch in diesem Jahr auf eine spannende Vorweihnachtszeit mit attraktiven Gewinnen freuen. Außerdem kommt mit den Pizzataschen (mit einer Tomaten-Käse-Füllung) ein ganz neues Produkt ins Angebot. Kern des Gewinnspiels ist natürlich wieder das beliebte Abziehen und Sammeln von Stickern, die an verschiedenen Aktionsprodukten wie beispielsweise Big Tasty Bacon, McCrispy, McPlant Burger, große Pommes, Softgetränke 0,5 l und McFlurry uvm. angebracht sind. Die Interaktion selbst wird dabei wieder ausschließlich digital in der McDonald's App stattfinden. Das heißt, die Eingabe der Codes, das Sammeln von Straßen und Bahnhöfen sowie der Coupon-Sofortgewinnen findet im jeweiligen Account statt. Die leckeren Sofortgewinne können dann ganz einfach beim nächsten Besuch eingelöst werden. Darüber hinaus wird es über die Jackpot-Codes wieder die Chance geben, minütlich bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Eine Neuerung in diesem Jahr: App-Nutzer können Extra-Punkte (je 100 Extra-Punkte oder 200 Extra-Punkte) für ihr MyMcDonald's-Konto gewinnen (sofern man am MyMcDonald's Bonusprogramm teilnimmt) und diese dann direkt in der App für ihre Lieblingsprodukte eintauschen.In die Kampagne wird "Slavik Junge" als diesjähriges Testimonial eine gehörige Portion Humor bringen. Er versucht sich als Gewinntester, nimmt gemeinsam mit seinem Esel Bestellungen im Drive auf und ist auf der Suche nach dem Monopoly-Mann. Getreu dem diesjährigen Motto "Alles auf Mecces Nacken" geht dabei natürlich alles auf unsere Kappe.Während des Monopoly-Zeitraums wird es zwei TVCs, kürzere Digital-Spots, eine Social Media Longversion und verschiedene Social Assets geben. Die Clips werden dabei im TV, digital und auf Social Media ausgestrahlt. Entwickelt wurde die Kampagne von der Marketing Lead-Agentur von McDonald's Deutschland, Scholz & Friends.Link zum TVC: https://youtu.be/s_Nvqrq29NALink zur Longversion: https://youtu.be/M6W52t7i2tAMehr Informationen zum McDonald's Monopoly finden Sie unter: https://monopoly.mcdonalds.de