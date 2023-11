Hannover (ots) -Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr plant die Lavera Thomas Haase Stiftung ab sofort zwei E-Waste Races jährlich und ruft gemeinsam mit Das macht Schule Schülerinnen und Schüler dazu auf, Elektroschrott zu sammeln. Mit dem Projekt werden nicht nur eine Menge wertvoller Rohstoffe zur Wiederverwendung gesammelt, sondern auch ökologisches Bewusstsein gefördert. Startschuss des insgesamt dritten E-Waste Race erfolgte am 9. November im Hannah Ahrendt Gymnasium in Barsinghausen.1,7 Mio. Tonnen Elektro- und Elektronikschrott produzieren wir jedes Jahr in Deutschland. Viel davon liegt noch zuhause in Schubladen oder im Keller. Und davon konnten in diesem Frühjahr die SchülerInnen allein 17.167 Elektroschrott-Teile einsammeln (38 % mehr als im Vorjahr). Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung findet nun - einzigartig in Deutschland - die Umweltaktion in der Stadt und Region Hannover gleich zweimal pro Jahr statt. Dank der Unterstützung durch die Lavera Thomas Haase Stiftung, der Schulen und SchülerInnen, verantwortlichen PolitikerInnen sowie seitens der Medien. Ein Vorzeigeprojekt auf nationaler Ebene, das zudem jede Menge Spaß macht.Seit März 2022 gibt es das aus den Niederlanden stammende Umweltprojekt E-Waste-Race auch in Niedersachsen, das die Lavera Thomas Haase Stiftung und Das macht Schule gemeinsam initiiert haben. In dem Projekt sammeln Schulen möglichst viel Elektroschrott aus der Nachbarschaft und setzen sich gleichzeitig im Unterricht aktiv mit Recycling, dem eigenen Konsumverhalten und Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auseinander. Zukünftig wird im Februar/März schwerpunktmäßig in Hannover gesammelt, im November/Dezember in der Region Hannover.Gestartet wurde das E-Waste Race am 9. November im Hannah Ahrendt Gymnasium unter der Schirmherrschaft von Hannovers Regionspräsident Steffen Krach von Das macht Schule und der Lavera Thomas Haase Stiftung.Vom 13. November bis 06. Dezember beginnen insgesamt zehn Schulen mit dem Umweltbildungsprogramm, gehen von Haustür zu Haustür und sammeln Elektroschrott ein. Die Schule mit der höchsten Punktezahl, die sich aus den Elektroteilen und der selbst initiierten Medienarbeit ergibt, erhält als Gewinn einen Schulausflug in das Klimazentrum Universum Bremen.Steffen Krach, Regionspräsident der Region Hannover: "Für das E-Waste Race habe ich richtig gerne die Schirmherrschaft übernommen, denn Elektroschrott ist ein Thema, das alle Menschen betrifft. Dafür eine Sensibilität zu schaffen und Kindern praktisch den richtigen Umgang zu vermitteln, ist etwas, wo Schülerinnen und Schüler fürs Leben lernen können. Und auch als Eltern können wir in dieser Hinsicht sicherlich noch eine Menge mitnehmen. Ich wünsche allen Kindern viel Spaß beim E-Waste Race und bin gespannt auf die Ergebnisse."Sabine Kästner, Vertreterin der Lavera Thomas Haase Stiftung: "Die Region Hannover entwickelt sich inzwischen zum E-Waste-Race Vorzeigeprojekt. Die SchülerInnen und Schulen sind hoch motiviert, regionale Medien berichten mehrfach über die Aktion, die privaten Haushalte melden fleißig ihren Elektroschrott auf einer Plattform an und freuen sich über die einfache Entsorgung, denn die SchülerInnen holen die Elektroteile direkt von zu Hause ab. Und verantwortliche PolitikerInnen schließlich bekunden den Zuspruch auf politischer Ebene durch ihre Schirmherrschaft. Das E-Waste-Race zeigt, wie leicht man etwas für die Umwelt tun kann, wenn alle tatkräftig mitwirken. Vielleicht können wir das tolle Ergebnis aus dem Frühjahr ja erneut übertreffen, die Voraussetzungen hierzu sind optimal, denn rund 240 SchülerInnen in den Jahrgängen 4-7 machen dieses Mal mit."Race-Ablauf:Jeder Haushalt kann seinen Elektroschrott auf der Website unter https://ewasterace.de anmelden. Einfach die Postleitzahl eingeben und die Teile auflisten, die abzugeben sind. Die SchülerInnen melden sich zurück und vereinbaren ein Abholtermin.Folgende Schulen nehmen teil:1 GOBS (Grund- und Oberschule Gehrden) Gehrden, Lange Feldstraße 8-10, 30989 Gehrden 7 252 Lisa-Tetzner-Oberschule Barsinghausen, Am Spalterhals 15, 30890 Barsinghausen 7 273 IGS Süd Langenhagen, Angerstraße 12, 30851 Langenhagen 4 194 Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen, Am Spalterhals 15, 30890 Barsinghausen 7 245 Goetheschule KGS Barsinghausen, Goethestraße 29, 30890 Barsinghausen 6 266 Leinetalschule Berckhusenstr. 120, 30625 Hannover 5 157 Integrierte Gesamtschule Badenstedt, Plantagenstraße 22, 30455 Hannover 7 208 Wilhelm Raabe Schule Hannover Langensalzastraße 24, 30169 Hannover 7 309 Sophienschule Hannover, Lüerstraße 17, 30175 Hannover 6 2810 Gymnasium Schillerschule Hannover, Ebellstraße 15, 30625 Hannover 7 25Die Lavera Thomas Haase StiftungDie Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens.Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.lavera, die stiftungseigene Naturkosmetikmarke, ist eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands. lavera engagiert sich nicht nur für den Tierschutz, sondern auch für verschiedene nationale und internationale Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte.Mehr zu Unternehmen und Marke: www.lavera.de; www.laverana.comDas macht SchuleDas macht Schule hilft mit coolen Praxisprojekten Schüler aufs zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert.Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-unsE-Waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos gegründet, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.000 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten.