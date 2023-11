Straubing (ots) -Wer behauptet nun noch, die Berliner Koalition sei handlungsunfähig? Es ist erst ein paar Tage her, dass sie die Rahmenbedingungen für die künftige Migrationspolitik zusammen mit den Bundesländern beschlossen hat, da folgt schon der nächste Coup. Es gibt jetzt ein Konzept, wie der Strompreis in Deutschland gesenkt werden kann, auf ein Niveau, das vor allem für die industriellen Verbraucher erträglich erscheint.Herausgekommen bei den langwierigen Beratungen ist nun ein Konstrukt, das die verschiedenen Ansätze, die zu dem Thema zu hören waren, zusammenführt. Es ist eine Mischung von Steuersenkung und Subventionen, die in dieser Konstellation Sinn macht. Man ist abgekommen von der reinen Subventionierung der Großindustrie, wie sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zunächst vorgesehen hatte. Jetzt gibt es ein Bündel von Maßnahmen, die vor allem auch die mittelständische Industrie entlastet und über die sinkende Stromsteuer ebenso dem Bürger zugutekommt. Gerade letzteres wird wesentlich zur Akzeptanz in der Bevölkerung beitragenPressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5645505