"KIDS ON SKI - for free" ist eine alpenübergreifende Aktion, die das Ziel hat, Kindern frühzeitig das Skifahren beizubringen und diese für den Schneesport zu begeistern. Die Initiative von Mike Partel - Mountain-Management - will so in den nächsten drei Jahren in 50 Top-Skiregionen jeweils 1.000 "Kids" gratis auf die Piste bringen. In der Wintersaison 2023/24 startet die Pilotphase in führenden Skidestinationen im Alpenraum: Serfaus-Fiss-Ladis, Leogang, Aletsch Arena, Grindelwald, Alta-Badia sowie Madonna di Campiglio.Bei der Pressekonferenz am 10. November 2023 werden die Details zur Initiative "Kids on Ski - for free" präsentiert.Ihre Gesprächspartner:- Mike Partel, Mountain-Management und Initiator von "Kids on Ski - for free"- Stefan Mangott, CEO der Komperdell Seilbahn Serfaus- Kornel Grundner, CEO der Bergbahnen Leogang- Christian Pescollderungg, Präsident der Tourismusgenossenschaft Alta BadiaZudem werden Vertreter:innen der Branchen-Sponsoren, wie zb. Leitner AG vor Ort sein.Online-Pressegespräch: Initiative "KIDS ON SKI - for free" bringt Kinder im Alpenraum auf die SkipisteDatum: 10.11.2023, 10:00 - 11:00 UhrOrt: Online: https://www.youtube.com/watch?v=EGsKFoqYOaM, ÖsterreichUrl:https://www.youtube.com/watch?v=EGsKFoqYOaMPressekontakt:Michael PartelMOUNTAIN MANAGEMENT ConsultingIndustriering 21FL-9491 Ruggellm: +43 664 4417971www.mountain-m.commpartel@aon.atOriginal-Content von: MOUNTAIN MANAGEMENT Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107237/5645534