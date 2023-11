PayRetailers, der weltweit führende Anbieter von Zahlungslösungen für Lateinamerika, gibt erfreut seine Teilnahme an der SiGMA Europe bekannt. Die Messe wird vom 13. bis 17. November 2023 in den MHH-Werften in Valletta auf Malta, stattfinden.

Die SiGMA Europe bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für die iGaming-Community und die mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen. Die Messe wird 800 Sponsoren und Aussteller, 25.000 Delegierte und 250 Hauptredner begrüßen. Darüber hinaus werden acht Networking-Rahmenveranstaltungen und Networking-Dinner angeboten, die ein ideales Umfeld für den Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen Branchenexperten bieten.

PayRetailers wird auf der Veranstaltung am Stand 1006 präsent sein und dort seine speziell für die iGaming-Branche entwickelten Lösungen für Payment Orchestration und Acquiring vorstellen. Die Messebesucher erhalten die Gelegenheit zu erfahren, wie die innovative Technologie von PayRetailers Intelligenz und Effizienz in den Zahlungsprozess bringt und die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Transaktionen verwalten, verändert.

PayRetailers kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken, mit bemerkenswerten Verbesserungen seines Zahlungsabwicklungssystems und der Ausweitung seiner Aktivitäten auf neue Regionen, einschließlich Sofia, Bulgarien. Diese Entwicklungen haben die Position von PayRetailers als ein führender Akteur in der Fintech-Branche gefestigt, der lokalen und internationalen Unternehmen lokalisierte und sichere Zahlungslösungen anbietet.

SiGMA Europe Malta 2023 Revolutionierung der Glücksspielindustrie

PayRetailers hat bereits an der SiGMA Americas in Sao Paulo teilgenommen und blickt mit Freude auf die Teilnahme an der SiGMA Europe in Malta. Auf dieser für die Glücksspielindustrie wichtigen Veranstaltung wird das spanische Unternehmen sein robustes Zahlungssystem vorstellen und sein Engagement für maximale Sicherheit und ein außergewöhnliches Zahlungserlebnis für Spieler hervorheben. Die Lösungen von PayRetailers sind auf jedes lateinamerikanische Land zugeschnitten und bieten bevorzugte Zahlungsmethoden und komfortable Währungsumrechnung.

Die Teilnahme von PayRetailers an diesen Events unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Mehrwert für Händler zu schaffen und nahtlose und sichere Zahlungslösungen für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen zu gewährleisten. Durch die Teilnahme an der SiGMA Europe unterstreicht PayRetailers seine Zielsetzung, Händlern und Unternehmen modernste Zahlungslösungen zur Verfügung zu stellen.

Über PayRetailers

PayRetailers wurde 2017 gegründet und hat sich als führender globaler Anbieter von Online-Zahlungsdiensten mit einem lateinamerikanischen Ansatz etabliert. Ziel des Unternehmens ist es, integrierte Zahlungslösungen für den E-Commerce anzubieten, die den gesamten grenzüberschreitenden Transaktionsprozess abdecken, ohne dass dabei auf eine lokale Einheit zurückgegriffen werden muss. Durch eine direkte API, eine fortschrittliche Technologieplattform und Handelsvereinbarungen bietet PayRetailers globalen Händlern mehr als 250 lokale Zahlungsmethoden in Lateinamerika an. Die firmeneigene Technologiearchitektur ist äußerst flexibel und skalierbar und ermöglicht schnelle Innovationen, um der sich entwickelnden Marktnachfrage gerecht zu werden.

PayRetailers hat seinen Hauptsitz in Spanien und betreibt regionale Niederlassungen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Costa Rica, Paraguay und Peru. Damit ist PayRetailers ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Markt expandieren und ihr Wachstumspotenzial maximieren wollen.

Weitere Informationen über PayRetailers finden Sie auf der Website https://www.payretailers.com oder auf der LinkedIn- Seite unter https://www.linkedin.com/company/pay-retailers/.

