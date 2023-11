EMDEN (dpa-AFX) - Nach dem VW -Werk in Zwickau drosselt VW auch in Emden die E-Auto-Produktion. An diesem Donnerstag, am Freitag und am kommenden Montag ruhe die Montage der Elektromodelle ID.4 und ID.7, sagte eine Werkssprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Grund seien auch hier fehlende Elektromotoren. Die Produktion der Verbrennermodelle Passat und Arteon laufe aber unverändert weiter. "Das betrifft nur die Elektro-Autos."

Das Zwickauer Werk hatte zuvor angekündigt, die Produktion für rund drei Wochen ruhen zu lassen. Grund seien auch dort fehlende Elektromotoren. Wegen Störungen der Lieferkette würden davon derzeit weniger als benötigt produziert. Anders als in Emden werden in Zwickau ausschließlich Elektroautos gebaut.