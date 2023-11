Berlin (ots) -Der Schwerpunkt antisemitischer Straftaten nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober liegt in Berlin.Das geht aus der Antwort der Bundesregierung an die Linken-Abgeordnete Martina Renner hervor, die dem ARD-Politikmagazin Kontraste und der Redaktion rbb24 Recherche vorliegt. Eine Auswertung des Bundeskriminalamtes bis Ende Oktober ergibt, dass es bundesweit mindestens 80 Fälle von Sachbeschädigung gab, davon 35 in Berlin.Nach Angaben der Berliner Polizei hat es bis zum 6. November insgesamt 133 antisemitische Straftaten gegeben. Der Schwerpunkt seien Sachbeschädigungs- und Volksverhetzungsdelikte. Das deckt sich mit Berichten über vermehrte Davidstern-Schmierereien an jüdischen Wohnhäusern und diverse antisemitische Ausfällen auf pro-palästinensischen Demonstrationen.Ein weiterer Schwerpunkt antisemitischer Straftaten liegt nach Angaben der Bundesregierung in Südwestdeutschland. Aber auch in den Brandenburger Ortschaften Hennigsdorf, Fürstenwalde und Schwedt hat das BKA antisemitische Sachbeschädigungen registriert. Experten gehen davon aus, dass die Auswertung noch unvollständig und die Dunkelziffer hoch ist.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Ihr Rundfunkbeitrag für gutes ProgrammOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5645556