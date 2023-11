Grammarly wird sich den weltweit führenden Innovatoren anschließen, um die verantwortungsvolle Entwicklung und Einführung von KI weltweit voranzutreiben

Grammarly, das Unternehmen, das über 30 Millionen Menschen und 70.000 Teams dabei hilft, intelligenter und schneller zu arbeiten, wo auch immer sie schreiben, gibt heute bekannt, dass es der Weltwirtschaftsforum (WEF) Innovator Community beigetreten und Mitglied der AI Governance Alliance geworden ist. Durch die Teilnahme an der WEF-Plattform für KI und maschinelles Lernen schließt sich Grammarly den weltweit führenden Unternehmen für verantwortungsvolle Produktentwicklung an, die sich für eine bessere Gesellschaft durch KI einsetzen.

Die Partnerschaft mit dem WEF unterstützt die Bemühungen von Grammarly, eine globale Führungsposition in der sorgfältigen sowie bewussten KI-Entwicklung einzunehmen und fördert das langjährige Engagement des Unternehmens für Vertrauen und Verantwortung.

"Vertrauen ist die Grundlage für die verantwortungsvolle Anwendung von KI-Technologien. Passenderweise ist "Building Trust" das Thema des WEF-Jahrestreffens 2024 in Davos", so Rahul Roy-Chowdhury, CEO von Grammarly. Er fährt fort: "Tech-Führungskräfte stehen an der Spitze des Aufstiegs der KI, einem der größten gesellschaftlichen Fortschritte unserer Zeit. Es ist unsere Aufgabe, uns für die verantwortungsvolle Entwicklung von KI einzusetzen. Das ist etwas, das wir bei Grammarly seit unserer Gründung im Jahr 2009 als Priorität ansehen. Wir sind begeistert von der Möglichkeit, mit unseren WEF-Partnern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass KI positive Auswirkungen auf die Welt hat."

"Das Weltwirtschaftsforum freut sich, dass Grammarly unserer Innovator Community beigetreten ist", bestätigt Verena Kuhn, Head of the Innovator Community des Weltwirtschaftsforums, und fährt fort: "Die Einbeziehung neuer, innovativer Stimmen ist für unsere Arbeit auf dem Forum unerlässlich. Indem wir verschiedene Perspektiven zusammenbringen, sind wir besser darauf vorbereitet, die globalen Probleme zu lösen, denen wir alle gegenüberstehen. Wir freuen uns auf das Engagement von Grammarly in unserer kürzlich gegründeten Artificial Intelligence Governance Alliance."

Als Mitglied der Plattform für KI und maschinelles Lernen werden die Führungskräfte von Grammarly an den Arbeitsgruppen "Safe Systems and Technologies" und "Sustainable Applications and Transformation" teilnehmen. Diese Gruppen zielen darauf ab, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für die Entwicklung von KI-Systemen zu schaffen und Führungskräfte mit dem Wissen auszustatten, das sie benötigen, um die Macht der generativen KI verantwortungsvoll und effektiv zu nutzen.

Rahul Roy-Chowdhury, CEO von Grammarly, wird ebenfalls am vom 13. bis 15. November stattfindenden AI Governance Summit in San Francisco sowie am WEF 2024 Annual Meeting im Schweizer Davos vom 15. bis 19. Januar 2024 teilnehmen, um an der Programmierung der KI- und Machine-Learning-Plattform mitzuwirken.

Über Grammarly

Grammarly ist das weltweit führende Unternehmen für KI-Schreibassistenz, dem über 30 Millionen Menschen und 70.000 professionelle Teams vertrauen. Von der sofortigen Erstellung eines ersten Entwurfs bis hin zur Verbesserung jeder Nachricht hilft Grammarly den Mitarbeitern von 96 Prozent derFortune 500 Unternehmen, ihren Standpunkt zu vertreten und Ergebnisse zu erzielen ohne dabei die Sicherheit oder den Datenschutz zu gefährden. Die Produktangebote von Grammarly Grammarly Free, Grammarly Premium, Grammarly Business und Grammarly for Education arbeiten dort, wo Sie arbeiten und bieten kontextbezogene Schreibunterstützung in über 500.000 Apps und Websites. Grammarly wurde 2009 gegründet und ist die Nr. 7 der Forbes Cloud 100, eines der 100 einflussreichsten Unternehmen von TIME, eines der innovativsten Unternehmen im Bereich KI von Fast Company und einer der Inc. Best Workplaces. Erfahren Sie mehr unter grammarly.com/about.

