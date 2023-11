So traden Profis: Über das Zusammenspiel der Sektoren und die Trading-Strategie, die dahinter steckt. Jetzt Stefan Klotters neuen Report lesen! https://tinyurl.com/bdz53s6a Die weltgrößte Kryptowährung ist kürzlich 15 Jahre alt geworden. Krypto-Experte Philip Sandner vom Frankfurt School Blockchain Center diskutiert bei wO-TV den rasanten Aufstieg und die Zukunft von Kryptowährungen. Trotz des kürzlichen Wertanstiegs von 25.000 auf 35.000 US-Dollar bleibt Skepsis. Der Hype könnte durch die Falschmeldung über einen genehmigten Bitcoin-ETF von Blackrock ausgelöst worden sein. Sandner sieht Bitcoin zunehmend als "digitales Gold" und damit als langfristige Wertanlage, trotz hoher Volatilität. Der "Kryptowinter", eine Periode der Stagnation, sei vorbei, und Skandale wie um FTX und Sam Bankman-Fried wurden aufgedeckt und sanktioniert. Regulierung und professionelles Interesse, insbesondere durch Blackrock, könnten für einen nachhaltigen Aufschwung sorgen. Europa ist mit der MiCA-Regulierung führend in der Kryptoregulierung, was die Integration in die Finanzinfrastruktur erleichtert. Sandner bleibt vorsichtig optimistisch, sieht aber sowohl Chancen als auch Risiken für Bitcoin.