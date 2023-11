Validierung der Netto-Null-Ziele von ReNew bis 2040 durch SBTi

~14,1 Millionen Tonnen vermiedene CO2-Emissionen im GJ 2022-23, ~400 Mal mehr als die Scope 1- und 2-Emissionen des Unternehmens

318.708 Kiloliter Wasser, die im GJ23 eingespart wurden, das entspricht einer Steigerung von 48 gegenüber dem Vorjahr

17.385 GWh saubere Energie im GJ23, ausreichend, um 5 Millionen indische Haushalte jährlich zu versorgen

40 Geschlechtervielfalt unter den Vorstandsmitgliedern

Mehr als 1 Million Menschen in mehr als 500 Dörfern profitieren von CSR-Programmen

ReNew Energy Global Plc ("ReNew") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und ein bevorzugter Partner bei der Dekarbonisierung, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2002-23 mit dem Titel "Driving Decarbonisation" veröffentlicht.

Der Bericht umreißt die wichtige Rolle von ReNew bei der Energiewende in Indien. Das Unternehmen setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 unermüdlich für die Stärkung der Energie- und Klimasicherheit Indiens ein. RenNew gelang es, seine Betriebskapazität seit 2017 zu vervierfachen. Der Bericht zeigt, dass der Betrieb das dritte Jahr in Folge klimaneutral war.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen arbeitet ReNew auch kontinuierlich mit lokalen Kommunen zusammen und implementiert eine Reihe von nachhaltigen, replizierbaren und skalierbaren Programmen, die messbare sozioökonomische und ökologische Vorteile schaffen. Mit diesen Initiativen hat das Unternehmen über eine Million Menschen in 500 Dörfern und 10 Bundesstaaten in ganz Indien unterstützt.

Vaishali Nigam Sinha, Mitbegründerin und Vorsitzende Nachhaltigkeit, ReNew. sagte: "Wir messen den wahren Wert und den Erfolg unseres Unternehmens an unserer finanziellen Leistung und unserem Einfluss auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Regierung. Wir haben uns in jedem dieser Bereiche ehrgeizige und messbare Ziele gesetzt, wie z. B. die Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks, die Verbesserung unseres sozialen Beitrags und die Förderung von Inklusivität und Vielfalt in unserer Belegschaft. Wir haben uns verpflichtet, die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu unterstützen, die unsere Bemühungen zur Bewältigung der dringlichsten Herausforderungen der Menschheit leiten. Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Chance ist, unser Geschäftsmodell zu erneuern und zum Besseren zu verändern."

Der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022-23 ist unter www.renew.com/disclosures-and-reporting erhältlich.

Hinweise für Redakteure

Über den Bericht:

Der Nachhaltigkeitsbericht "Driving Decarbonisation" wurde in Übereinstimmung mit den Best Practices erstellt, die in den globalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI), dem Sustainability Accounting Standards Board (SASB), der Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD), den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und den UN Women Empowerment Principles festgelegt sind. Er wurde von einem renommierten externen Wirtschaftsprüfer gemäß dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE-3000) verifiziert und geprüft.

Über ReNew

ReNew ist Indiens führendes Unternehmen für Dekarbonisierungslösungen und an der Nasdaq notiert (Nasdaq: RNW, RNWWW). Das Portfolio von ReNew mit Lösungen für saubere Energie von rund 13,7 GW auf Bruttobasis (Stand: 30. Juni 2023) ist eines der größten weltweit. ReNew ist nicht nur ein großer unabhängiger Stromerzeuger in Indien, sondern bietet auch End-to-End-Lösungen in den Bereichen saubere Energie, Mehrwert-Energieangebote durch Digitalisierung, Speicherung und CO2-Märkte, die für die Bewältigung des Klimawandels immer wichtiger werden. Für weitere Informationen besuchen Sie renew.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231109750782/de/

Contacts:

Pressekontakt

ReNew Shilpa Narani shilpa.narani@renew.com

Ansprechpartner für Investoren

ReNew Nathan Judge, Nitin Vaid ir@renew.com