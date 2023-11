Hithium, Hersteller von stationären Batterien, hat eine neue Kooperationsvereinbarung mit dem Entwickler von Energiespeicherprojekten Perfect Power LLC bekannt gegeben, der hauptsächlich in Texas und Kalifornien tätig ist. Der Partner hat mit Hithium eine Vereinbarung über die Lieferung von 1GWh an Batterieprodukten unterzeichnet, die in seinen Märkten eingesetzt werden sollen. Die beiden Unternehmen unterzeichneten die Absichtserklärung am Hauptsitz von Hithium in Xiamen, China.

Signing ceremony site Left: CEO of Perfect Power, Anthony (Tony) Maselli; Right: Chairman of Hithium, Jeff Wu

Unter der Leitung von Anthony Maselli und einem erfahrenen Team mit mehr als 2.000 MWh an ESS-Projekten in den Vereinigten Staaten wird Perfect Power seinen Betrieb mit fortschrittlicher Energiespeicher- und Energieerzeugungstechnologie erweitern, die für die Integration in das regionale Versorgungsnetz konzipiert ist.

Perfect Power konzentriert sich auf Texas, das die zweithöchste installierte Solarkapazität aller US-Bundesstaaten aufweist. Das Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltige, zuverlässige und erneuerbare saubere Stromerzeugung und Energiespeicherung.

Anthony Maselli, CEO von Perfect Power, kommentierte: "Die Leistung und Langlebigkeit der Batterien sind für uns von entscheidender Bedeutung, da wir uns darauf konzentrieren, ein flexibleres Stromnetz und zuverlässige saubere Energie für die Stadtteile und Regionen, die wir mit unseren Projekten versorgen, zu ermöglichen. Einen Lieferanten wie Hithium zu haben, gibt sowohl unseren Investoren als auch unseren Endverbrauchern das Vertrauen, dass sie sich auf unsere Projekte verlassen können."

Jeff Wu, Chairman von Hithium, fügte hinzu: "Die Zusammenarbeit mit Perfect Power ist ein spannender Schritt für uns in den USA, der es uns ermöglicht, Projekte in zwei der größten Energiemärkte des Landes, Kalifornien und Texas, zu unterstützen. Durch diese Zusammenarbeit wollen wir die Verbreitung und den Einsatz fortschrittlicher Energiespeicherprodukte im Rahmen der NetZero-Umstellung in den USA fördern."

Mit 11GWh an ausgelieferten Batterieprodukten seit der Gründung im Jahr 2019 ist Hithium einer der wenigen großen Hersteller, die sich ausschließlich auf stationäre Energiespeicher konzentrieren. Die 314 Ah-Zelle des Unternehmens hat eine Lebensdauer von 11.000 Zyklen und bildet die Grundlage für das neue 5MWh 8Block-Container-System, dessen innovatives Design die benötigte Oberfläche um 20 reduziert.

Über Perfect Power

Perfect Power LLC ist ein führender Entwickler von dezentralen Energiespeichern in Texas und hat Projekte im gesamten ERCOT-Gebiet und in Kalifornien entwickelt und betrieben. Perfect Power ist Experte für Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Energiespeicherung. Mit seinem Engagement für erneuerbare Energien ist Perfect Power führend beim Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft.

Über Hithium

Hithium wurde 2019 gegründet und ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten für Versorgungsunternehmen sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. In seinen vier verschiedenen F&E-Zentren und mehreren intelligenten Produktionsstätten hat Hithium bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen an seinen Lithium-Ionen-Batterien vorgenommen und die Zyklusdauer erheblich verlängert. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und hochrangigen Führungskräfte in diesem Bereich nutzt Hithium seine Spezialisierung auf BESS, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit Niederlassungen in den USA, Australien, Dubai und Europa und baut seine Produktionskapazität bis Ende 2023 auf 70GWh aus.

