The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2023ISIN NameDE000A1R0Z69 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/23FR0013296373 AGENCE FSE DEV. 17/23 MTNUS694308JY42 PACIFIC GAS+ 21/23XS2125913942 ABBVIE 19/23USU8344PAB59 SOLVAY FIN.AM 15/25 REGSUS91282CAW10 USA 20/23XS1964628991 MUNICIP.FIN. 19/23 MTNDE0003811741 BUNDANL. KPS 15.11.23USU4945QAB50 KINDER MORGAN 13/23 REGSXS2520350526 AIIB 22/23 MTNDK0009922916 DANSKE STAT 2023 FLRXS1718480327 UTD PARCEL SERV. 17/23US526107AD92 LENNOX INTL 2023XS1280834992 EIB EUR.INV.BK 15/23 MTNDK0009923054 DANSKE STAT 2023US718172BE85 PHILIP MORRIS INTL 13/23US126117AE07 CNA FIN. 2023US058498AS54 BALL 2023XS1403264374 MCDONALDS CORP. 16/23 MTNUS912828WE61 US TREASURY 2023US59562VAY39 BERKSHIRE HATH.ERGY 2023XS1909193150 ALLERGAN FNDG 18/23US4581X0DP00 I.A.D.B 20/23 MTNXS1821814982 FORD MOTOR CRED.18/23 FLRMT0002041201 TIMBERLAND 18/23US61945CAC73 MOSAIC CO. 2023BE0002597756 ELIA GROUP 18/UND FLRUS96950FAL85 WILLIAMS COMPA. 13/23DE000HV2AQ20 UC-HVB S.2004 18/23VARDE000HLB5HC5 LB.HESS.THR.CARRARA11E/17