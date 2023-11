Berlin (ots) -Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof": Deutsche Umwelthilfe zeichnet Recyclinghof Plus Gradestraße der Berliner Stadtreinigung (BSR) aus- Presseeinladung zur Auszeichnung mit dem Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln: DUH übergibt Urkunde zur Ehrung des BSR Recyclinghofs- BSR Recyclinghof Plus Gradestraße leistet wertvollen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz durch herausragendes Service- und Wiederverwendungskonzept- Beim Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" ehrt die DUH zukunftsweisende Konzepte für eine verbraucher- und umweltgerechte WertstofferfassungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeichnet den BSR Recyclinghof Plus Gradestraße als Gewinner des Wettbewerbs "Grüner Wertstoffhof" in der Kategorie "Kreisfreie Großstadt" aus. Der von der Berliner Stadtreinigung (BSR) betriebene Wertstoffhof in Berlin-Neukölln überzeugt durch ein ausgezeichnetes Serviceangebot sowie beispielgebende Konzepte zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Umweltbildung. Am 16. November erfolgt die offizielle Urkundenübergabe auf dem Gelände des Wertstoffhofs an die BSR-Vorstandsvorsitzende Stephanie Otto. Mit dem Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" möchte die DUH auf die Bedeutung umweltgerechter Wertstoffhofkonzepte aufmerksam machen und flächendeckende Verbesserungen anstoßen.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Wertstoffhöfe sind die wichtigste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bei der Sammlung von Wertstoffen und Produkten. So können Wertstoffhöfe durch die Förderung von Abfallvermeidung, Wiederverwendung und hochwertigem Recycling ganz entscheidend zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen. Genau das passiert auf dem BSR Recyclinghof Plus in Berlin Neukölln. Bürgerinnen und Bürger können gut erhaltene Gegenstände wie Möbel, Haushaltswaren oder Elektrogeräte schnell und bequem am Wertstoffhof abgeben. Diese werden dann zur 'NochMall' transportiert, dort geprüft, aufbereitet und verkauft. Auch wird die Abgabe von Wert- und Schadstoffen durch arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten, tiefstehende Container und ein gutes Leitkonzept besonders einfach. Daher ehren wir das beispielgebende Engagement der BSR mit dem Preis 'Grüner Wertstoffhof'."Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der BSR: "Wir freuen uns sehr, dass der BSR Recyclinghof Plus in der Gradestraße beim Wettbewerb als besonders umwelt- und verbrauchergerechter 'Grüner Wertstoffhof' ausgezeichnet wird. Zugleich bestätigt uns die Prämierung darin, als aktive Gestalterin der 'Zero-Waste'-Stadt Berlin weiter konsequent voranzugehen. Unter dem Motto 'Null Verschwendung' hat sich die BSR auf den Weg gemacht in eine ressourcenschonende, klimaneutrale und nachhaltige Zukunft. Dazu passt der Recyclinghof Plus in der Gradestraße perfekt: Von unseren 14 Berliner Recyclinghöfen ist er nicht nur der größte, sondern auch der modernste Wertstoffhof. So gibt es beispielsweise eine separate Annahmestelle für unser Gebrauchtwarenkaufhaus 'NochMall', umfassende barrierearme Entlademöglichkeiten und besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten. Nachhaltigkeit und Serviceorientierung gehen auf dem BSR Recyclinghof Gradestraße somit Hand in Hand. Wir danken der Umwelthilfe ganz herzlich für die Auszeichnung - und auch dafür, dass sie diesen wichtigen Preis vor etwa drei Jahren ins Leben gerufen hat."Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln: "Die BSR hat hier in Neukölln einen wichtigen Standort für umweltgerechte und attraktive Entsorgungsangebote und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft angesiedelt. Was früher 'Sperrmüll zur BSR bringen' hieß, heißt heute zukunftsweisende Nachhaltigkeit und ganz konkrete Umweltgerechtigkeit. Fast 200.000 Produkte werden pro Jahr hier in die Wiederverwendung gebracht - das ist beeindruckend! Als Bezirksbürgermeister freue ich mich darüber, dass wir diesen Leuchtturm für ganz Berlin und sogar deutschlandweit bei uns im Bezirk haben."2023 zeichnet die DUH zum zweiten Mal beispielgebende Wertstoffhöfe innerhalb des kommunalen Wettbewerbs "Grüner Wertstoffhof" aus. Am 28. September wurde bereits das Wertstoffzentrum Warngau (Ländliche Region) sowie am 12. Oktober das Entsorgungszentrum Leppe (Städtische Region) geehrt.Bei der offiziellen Auszeichnung besteht die Möglichkeit für Pressefotos und Interviews. Im Anschluss ist ein gemeinsamer Rundgang über das Recyclinghof-Gelände geplant, bei dem das Konzept des Wertstoffhofs vorgestellt wird und Pressefotos gemacht werden können. Über Ihr Interesse und eine Anmeldung unter presse@duh.de freuen wir uns.Datum:Donnerstag, 16. November 2023 um 9 UhrOrt:BSR Recyclinghof Plus Gradestraße, Gradestraße 73, 12347 BerlinMelden Sie sich bei Ankunft bitte an der rechten Einfahrt der Gradestraße 73 beim Pförtner an der Schranke. Dort werden Sie zur Preisverleihung an der Schadstoff-Annahmestelle weitergeleitet. Nähere Details entnehmen Sie bitte der Anfahrtsskizze anbei.Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH- Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende BSR- Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln- Susanne Jagenburg, Leiterin Kommunikation & Marketing BSRLinks:- Mehr zum Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" der DUH: https://www.duh.de/projekte/wertstoffhoefe/wettbewerb- Die Anfahrtsskizze für die Preisverleihung und einen Steckbrief des BSR Recyclinghof Plus Gradestraße: https://l.duh.de/p231110

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell