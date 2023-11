Laramide Resources - Feste Zusagen für 12 Mio. AUD

Anzeige / Werbung

Das Interesse an neuen Laramide-Aktien war in Australien groß.

Der Uranexplorer und Entwickler Laramide Resources (TSX: LAM, FSE: L4RA, WKN: A1H8DW) kann sich in Kürze über 12,0 Millionen Australische Dollar als neue liquide Mittel freuen. Denn von institutionellen und erfahrenen Privatanlegern liegen feste Zusagen zur Beteiligung an der angekündigten Privatplatzierung vor, die vor Kosten einen entsprechenden Bruttoerlös erwarten lassen.

Ausgegeben werden 20.000.000 Chess Depositary Interersts (CDI) zu einem Stückpreis von 0,60 Australische Dollar (AUD). Gegenüber dem letzten Börsenkurs von 0,62 AUD entspricht dies einem Abschlag von lediglich 3,2 Prozent. Abgeschlossen wird die Kapitalmaßnahme voraussichtlich zur Monatsmitte, sodass die CDIs den neuen Aktionären wahrscheinlich am 16. November in ihre Depots eingebucht werden können.

Die neu ausgegebenen CDIs sind gleichrangig zu den bereits bestehenden Chess Depositary Interersts und jeder CDI entspricht wirtschaftlich einer Stammaktie des Unternehmens. Für Laramide Resources spricht, dass die Kapitalerhöhung schnell und problemlos durchgeführt werden konnte und dass der Ausgabepreis sehr nahe am aktuellen Börsenkurs liegt, was für das Unternehmen mit höheren Gesamteinnahmen verbunden ist.

Die nächsten Entwicklungsschritte sind damit solide finanziert

Die Nettoeinnahmen aus der Finanzierung sollen während der nächsten Feldsaison hauptsächlich für die Beschleunigung von Entwicklungsprojekten in den USA sowie für die Ausweitung der Bohrungen in den fortgeschrittenen Explorationsanlagen des Unternehmens in Australien eingesetzt werden. Ein Teil der Einnahmen wird allerdings auch als allgemeines Betriebskapital eingesetzt werden.

Laramides Präsident und Chief Executive Officer, Marc Henderson, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Kapitalmaßnahme. Er erklärte zum Abschluss der Finanzierung: "Wir freuen uns, in diese Phase der Entwicklung von Laramide einzutreten, die von der Uranindustrie unterstützt wird, die mit Spotpreisen von über 70,00 US-Dollar in einen neuen Bullenmarkt eingetreten zu sein scheint. Die Kapitalbeschaffung wird die weitere Genehmigung von Laramides Erschließungsprojekten in den USA und die Beschleunigung der Exploration in Queensland und Australiens Northern Territory ermöglichen."

