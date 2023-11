Teilen: "Wir müssen die Zinsen nicht erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen", sagte Huw Pill, Chefvolkswirt der Bank of England (BoE), am Donnerstag in einer Präsentation vor dem Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Weitere Kommentare Die Inflation ist immer noch viel zu hoch. Wir müssen an der restriktiven Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...