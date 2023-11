Nach dem starken Donnerstag - der DAX legte 0,8 Prozent auf 15.352,54 Zähler zu -, muss der deutsche Leitindex zum Wochenschluss wohl wieder Federn lassen. Neu entfachte Zinsängste könnten wie schon an der Wall Street am Donnerstagabend für Druck sorgen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Abschlag von 0,66 Prozent auf 15.251 Punkte.Auf der Terminseite stehen am heutigen Freitag erneut einige Quartalszahlen im Fokus. Es berichten unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...