Das Dollar/Franken-Währungspaar pendelt weiterhin in einer engen Spanne um die 0,90er Marke und notiert aktuell mit 0,9034 knapp darüber.Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0668 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Das Dollar/Franken-Währungspaar pendelt weiterhin in einer engen Spanne um die 0,90er Marke und notiert aktuell mit 0,9034 knapp darüber. Der Euro bewegt sich derweil kaum zum Franken...

