Novo Nordisk investiert mehr als 42 Mrd DKK in den Ausbau der Produktionsanlagen in KalundborgPirelli ist trotz eines Umsatzrückgangs in Q3 2023 mit Blick auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr optimistischerRichemont gibt für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene Halbjahr eine starke Performance bekannt ALV Allianz bestätigt Jahresprognose nach Gewinnrückgang im Quartal BC8 Bechtle bleibt hinter Erwartungen zurück und bestätigt Prognose CWC Foto-Dienstleister Cewe mit Umsatzplus vor wichtigem Weihnachtsgeschäft IOS United-Internet-Tochter Ionos will noch mehr verdienen JUN3 Jungheinrich verzeichnet deutliche Abkühlung im Neugeschäft - bestätigt Ausblick für 2023 STM Stabilus kann Umsatzplus nicht in Gewinnanstieg ummünzen - setzt für neues Jahr auch auf Zukauf ...

