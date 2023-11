Überlingen (ots) -Saskia Winkler, eine herausragende spirituelle Expertin, Trainerin und Speaker, hat einen beeindruckenden Weg hinter sich, der die Verschmelzung von Intuition und Bauchgefühl im Business verdeutlicht. Mit über 20 Jahren Erfahrung als CEO eines marktführenden Familienunternehmens und der Fähigkeit, selbst in wirtschaftlichen Krisen Lösungen zu finden, hat sie ihre berufliche Laufbahn erfolgreich gestaltet. Doch inmitten all ihres Erfolges spürte sie, dass etwas in ihrem Leben fehlte.Winkler machte eine faszinierende Wiederentdeckung - ihre tiefe Spiritualität als verlässliche Kraft, die sie seit jeher begleitet hatte. Dabei erkannte sie das immense Potenzial der Spiritualität im Kontext von Business und Unternehmen. Intuitive Kräfte führen zu einem verbesserten Selbstgefühl und mehr Balance, wenn sie aktiv gelebt werden. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass es durchaus verbreitet ist, sich auch im Business auf das Bauchgefühl zu verlassen, obwohl die wenigsten darüber sprechen. Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer müssen oft schnelle und entscheidende Schritte gehen, ohne immer auf umfassende Informationen zugreifen zu können. Hier zeigt sich, wie eine klare und gut wahrnehmbare innere Stimme nicht nur hilfreich, sondern sogar nutzenmaximierend sein kann.Im Jahr 2015 wagte Saskia Winkler den Schritt in die Selbstständigkeit und nutzte ihre Erfahrungen, um als Coach die scheinbaren Gegensätze von Spiritualität und Business zu verbinden. Als studierte Betriebswirtin (zusätzliches Zweitstudium im Bereich Wirtschaftspsychologie), ehrenamtliche IHK-Prüferin und zertifizierter NLP-Coach mit internationaler Reichweite, ermutigt sie ihr Klientel, vermehrt auf ihre Intuition und innere Stimme zu hören. Besonders am Herzen liegt Winkler die Stärkung erfolgreicher Frauen, ihre Spiritualität anzunehmen und in den Alltag zu integrieren. Doch nicht nur Frauen, sondern auch immer mehr Männer entdecken mit ihrer Unterstützung ihre Intuition als Werkzeug für unentdecktes Potenzial. Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur in beruflichen, sondern auch in persönlichen Erfolgen.Darüber hinaus teilt Saskia Winkler ihre inspirierende Botschaft als Speaker, indem sie Menschen ermutigt, individuelle Wege weiterzuverfolgen und vertrauensvoll auf ihre innere Stimme zu hören.Saskia Winkler ist nicht nur in der Geschäftswelt, sondern auch in ihrer Heimat am Bodensee tief verwurzelt. Für sie ist der Bodensee ein Inspirationsort und eine unerschöpfliche Kraftquelle. Hier schrieb Sie ihre Bücher und veröffentlichte vergangenen Februar ihr neuestes Werk: " Der Bauchkompasss", im Remote Verlag erschienen, um die Magie der Intuition und Spiritualität zu wecken.Saskia Winkler beweist, dass Intuition und Bauchgefühl im Business nicht nur existieren, sondern auch einen entscheidenden Erfolgsfaktor darstellen. Ihre inspirierende Geschichte und ihr Engagement, Menschen auf ihrem spirituellen Weg zu begleiten, sind ein außergewöhnliches Beispiel für die Verbindung von Business und Spiritualität. Dafür wurde sie in diesem Jahr von der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland ausgezeichnet und erhielt den Excellence Award 2023 in der Kategorie "Spiritual Leadership & Intuition". Überreicht wurde dieser durch den Präsidenten Kajetan Brandstätter: "Frau Winkler zeigt, dass es neben Kennzahlen vor allem auf das Bauchgefühl ankommt um langfristig als Unternehmerin oder Unternehmer Erfolg zu haben. Das können wir von der Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland bestätigen - Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, nicht zwischen KPIs."Über Saskia Winkler:Saskia Winkler ist eine international renommierte spirituelle Expertin, Trainerin und Speaker, die das Potenzial der Intuition und des Bauchgefühls in der Geschäftswelt hervorhebt. Mit über 20 Jahren Erfahrung als CEO eines marktführenden Familienunternehmens hat sie ihre Kompetenz im Business und ihre spirituelle Erkenntnis miteinander verbunden, um anderen Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen. Ihre internationalen Speaker-Events, wie die "Soiree am See", bringen Menschen aus aller Welt zusammen, um die Magie der Intuition und Spiritualität zu erleben.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:Die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland sieht sich als Zukunftsgestalter für den Mittelstand in einer sich immer schneller verändernden Welt. Zum Leistungsangebot des BVMID gehören neben Kontaktvermittlung zu anderen Unternehmen, Veranstaltungen und kostenfreie Beratungen sowie Einkaufsvorteile bei Partnerunternehmen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Öffentlichkeit, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.Pressekontakt:Saskia Winkler0 75 51 / 94 99 544info@saskia-winkler.dehttps://www.saskia-winkler.de---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland0 89 / 540 35 91-0zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deOriginal-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172454/5645664