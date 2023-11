Für die Aktie von Mercedes-Benz Group ging es am gestrigen Donnerstag um 0,3% auf 57,29 EUR zurück. Rückblick: Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober sackte die Aktie von Mercedes-Benz Group per Abwärts-Gap unter die 60-Euro-Marke ab und fiel dabei aus dem Juli-Abwärtstrendkanal nach unten heraus. Am 31. Oktober markierten die ...

