Der DAX konnte gestern an die jüngsten Aufwärtstendenzen anknüpfen und weitere 0,8% auf 15.353 zulegen. Rückblick: In der dritten positiven Sitzung hintereinander - lediglich am Montag hatte der deutsche Leitindex schwächer tendiert - schoben sich die heimischen Blue Chips weiter nach oben und markierten direkt das nächste Monatshoch. Dabei notierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...