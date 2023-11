LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 69 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Geschäfte des Konsumgüterkonzerns liefen in die richtige Richtung, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Absatz dürfte sich im vierten Quartal wieder positiv entwickeln, wenn die Vergleichszahlen auch wieder einfacher seien./tih/mis

