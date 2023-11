Trotz der verringerten Ergebnisprognose für 2023 und auch für 2025 konnte sich die Aktie der DHL Group in dieser Woche nach zuvor langer Talfahrt wieder erholen. Geht es nach der Mehrheit der Analysten, so haben die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen noch weitaus mehr Luft nach oben. So hat etwa das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Senkung der Mittelfristziele bis 2025 sei die eigentliche Überraschung ...

