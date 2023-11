© Foto: pixabay



Die Allianz hat im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Wie reagiert die Aktie?Die Allianz hat am Freitag einen unerwartet starken Rückgang des Nettogewinns um knapp 30 Prozent für das dritte Quartal bekannt gegeben. Belastet hätte ein "ungewöhnlich hohes Maß an Naturkatastrophen", erklärte Finanzvorstand Giulio Terzariol. Europas größter Versicherer hielt aber an seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr fest. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn fiel in den drei Monaten bis September um 29,5 Prozent auf 2,021 Milliarden Euro, verglichen mit 2,866 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Zahl übertraf laut Reuters eine Konsensprognose von 1,989 Milliarden …