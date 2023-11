NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 195 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem Investorentag. Er verwies auf die aktualisierten Prognosen des Börsenbetreibers und hob etwa seine Umsatzschätzungen von 2024 bis 2027 im Schnitt um drei Prozent an./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005810055