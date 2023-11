München (ots) -Die geplanten Themen:"Alles und nichts sagen"Eva Menasse über das Debattieren in hitzigen ZeitenWohlgemute NichtskönnerDie Kölner Musik- und Kunstszene in den 80ernJohn AkomfrahDer britische Videokünstler mit großer Schau in der SchirnPaul RipkeLeidenschaftliche Fotografie und atemberaubende ShootingsCybermobbing und Frauenhass:Myriam Leroys autofiktionaler Roman "Rote Augen"Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5645741