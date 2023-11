Unterföhring (ots) -Wie sieht das neue Haus von "Promi Big Brother" aus? In welcher Welt werden die Prominenten zu Bewohner:innen? In "Promi Big Brother - Der Countdown" werden die letzten Geheimnisse vor dem Start der neuen Staffel enthüllt - am Freitag, 17. November 2023, um 11:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream auf Joyn.Das gab es noch nie: Gemeinsam mit dem Moderatorenteam Marlene Lufen und Jochen Schropp sendet Joyn einen Tag vor Start des 24-stündigen Livestreams das erste Mal live aus dem neuen "Promi Big Brother"-Haus und lädt Journalist:innen und die PromiBB-Community vorab zum digitalen Rundgang ein. Über die Joyn-App können Fans ab sofort Fragen zur diesjährigen Staffel "Promi Big Brother" einreichen, die in der Countdown-Show beantwortet werden.Außerdem enthüllt "Promi Big Brother - Der Countdown" exklusiv weitere Bewohner:innen und die Siegerin oder den Sieger der diesjährigen Wildcard-Challenge.Während der Sendung besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis kommenden Mittwoch, 15. November 2023 um 16:00 Uhr unter sat1.de/promibbcountdown an.Produziert wird "Promi Big Brother - Der Countdown" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - Der Countdown" - Freitag, 17. November 2023, um 11:00 Uhr live und kostenlos auf JoynHashtag zur Show: PromiBBPressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5645766