Geisenheim (ots) -Wer zu wenig Obst und Gemüse isst, dem mangelt es nicht in erster Linie an Vitaminen - da diese auch über andere Lebensmittel zugeführt werden - sondern an Sekundären Pflanzenstoffen. Statt einer Vitaminkapsel sollten diese Menschen ihre Ernährung besser mit einer Polyphenolkapsel ergänzen. Dr. Wolz stößt in diese Lücke und bietet jetzt mit 'Sekundäre Pflanzenstoffe 270 (https://www.wolz.de/produkte/phyto/sekundaerepflanzenstoffe)' ein Präparat an, das mit 270 Milligramm Polyphenolen pro Tagesdosis ähnlich viele Sekundäre Pflanzenstoffe enthält wie 540 Gramm speziell ausgewähltes Obst und Gemüse.Sekundäre Pflanzenstoffe sind bioaktive Schutzstoffe, mit denen sich Pflanzen gegen widrige Umwelteinflüsse wappnen. Ein Beispiel ist der gelbe Farbstoff Quercetin, der Pflanzen vor oxidativem Stress schützt. Wie Studien zeigen, haben die Schutzstoffe der Pflanzen, ähnlich wie Vitamine, eine sehr positive Wirkung für den Menschen. Daher werden sie inzwischen auch als "Vitamine des 21. Jahrhunderts" bezeichnet.Wer zu wenig Obst und Gemüse verzehrt, altert schneller und hat ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Deshalb rät die Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), mindestens 400 g Gemüse und 250 g Obst pro Tag zu verzehren. Doch leider schaffen die meisten Menschen diese Menge nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Viele haben keine Zeit oder Lust, sich Gemüse verzehrfähig zuzubereiten, mögen den Geschmack von Obst und Gemüse nicht oder leiden unter Schluckbeschwerden oder Blähungen nach dem Verzehr von Gemüse. Auch Menschen mit Fructoseunverträglichkeit essen in der Regel zu wenig Obst und Gemüse. Für sie ist eine Kapsel, die sie mit den wertvollen Sekundären Pflanzenstoffen versorgt, eine wertvolle Nahrungsergänzung.Im Gegensatz zu den üblichen am Markt erhältlichen Superfoodpulvern oder Obst- und Gemüsekapseln, welche den Gehalt an Sekundären Pflanzenstoffen in der Regel nicht konkret auf der Verpackung ausweisen, sind in 'Sekundäre Pflanzenstoffe 270 (https://www.wolz.de/produkte/phyto/sekundaerepflanzenstoffe)' die Polyphenole genau beziffert. Das Dr.-Wolz-Präparat enthält 50mg OPC, 5mg Resveratrol, 270mg Zitrusflavonoide. 117mg Quercetin und 56mg weitere Polyphenole aus 27 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Die enthaltenen Sekundären Pflanzenstoffe haben zudem nachgewiesenermaßen eine deutlich höhere Bioverfügbarkeit als Vergleichsprodukte. Der Polyphenol-Gehalt lässt sich über 24 Stunden im Blut nachweisen.Das Präparat 'Sekundäre Pflanzenstoffe 270' ist in Reformhäusern und Apotheken (120 Kapseln PZN 18603532, Preis: 33,70 EUR für 120 Kapseln) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist vegan, glutenfrei und frei von Lactose, Gelatine, Farb- und Konservierungsstoffen.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.