Die Volvo Group kündigt die Übernahme des Batteriegeschäfts von Proterra zum Kaufpreis von 210 Millionen US-Dollar an. Der Deal erfolgt nur wenige Monate, nachdem der US-amerikanische Elektrobus- und Batteriehersteller in den USA Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt hatte. Den Abschluss der Akquisition streben beide Seiten für Anfang 2024 an. Noch steht die Transaktion unter dem Vorbehalt einiger Genehmigungen - etwa der des Insolvenzgerichts. ...

