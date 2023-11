© Foto: Dwi Anoraganingrum - picture alliance / Panama Pictures



Eine Einigung über milliardenschwere Garantien für Siemens Energy ist näher gerückt. Doch nach der deutlichen Erholung der Aktie am Vortag sieht es aktuell nicht mehr so gut aus.Siemens Energy hat seine Kursgewinne vom Vortag minimal ausgebaut, nachdem eine offizielle Einigung auf milliardenschwere Garantien für das Unternehmen immer näher rücken. Eine Grundsatzeinigung zwischen der Bundesregierung, der Siemens AG und anderen Parteien, die an Gesprächen über die Garantien beteiligt sind, sei bereits erzielt worden, hatte Reuters am Vortag unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Der Aktienkurs von Siemens Energy konnte am Donnerstag 6,3 Prozent zulegen, notiert am Freitag kurz nach …