Mainz (ots) -Am Samstag, 18. November 2023, 20.15 Uhr im ZDF, präsentiert Giovanni Zarrella live aus dem Berliner Velodrom bereits die zehnte Ausgabe seiner großen Musik-Show. Zur "Giovanni Zarrella Show" hat der Sänger und Entertainer wieder zahlreiche Schlagerstars und internationale Gäste eingeladen, darunter James Blunt, Michelle Hunziker, Roland Kaiser, Andrea Berg, Peter Maffay, Ross Antony und Sarah Engels.Besonders groß ist die Vorfreude auf James Blunt, der sich mit Musik aus seinem neuen Album "Who We Used To Be" bei seinen Fans in Deutschland zurückmeldet. Und natürlich wird Giovanni den britischen Superstar nicht von der Bühne lassen, ohne mit ihm den Hit "You're Beautiful" im Duett anzustimmen. Im Duett präsentiert sich der Gastgeber auch mit Moderatorin und Entertainerin Michelle Hunziker. Im vergangenen Jahr durfte er in ihrer Show "Michelle Impossible" im italienischen Fernsehen auftreten. Nun freuen sich die beiden auf den lange geplanten Gegenbesuch in Giovannis Show.Einen ganz besonderen Moment beschert Giovanni Bro'Sis- und Schlagerfans, wenn er erstmals gemeinsam mit seinem Freund Ross Antony auf seiner Bühne steht. Außerdem begrüßt Giovanni Schlagerstar Roland Kaiser, dem er im Februar 2024 im ZDF eine große Show zum 50-jährigen Bühnenjubiläum widmen wird.Weitere Highlights der Sendung: Andrea Berg feiert die Premiere ihres brandneuen Titels, der die Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit wecken wird. Peter Maffay wird unter anderen mit Weltstar Anastacia auftreten: Aus dem Maffay-Klassiker "So bist Du" wird in ihrem gemeinsamen Song "Just You". Matthias Reim präsentiert ein Medley seiner großen Rock- und Popschlager. Aus der erfolgreichen Schlagerfamilie ist auch Sohn Julian Reim mit neuer Single zu Gast und Tochter Marie Reim wird gemeinsam mit Tim Peters den Titel "Jemand träumt von Dir" vorstellen. Neue Musik gibt es auch von Johannes Oerding, der zusammen mit dem Schweizer Musiker Jan SEVEN Dettwyler auf der Bühne stehen wird.Im Berliner Velodrom sind außerdem mit dabei: Sarah Engels, Francine Jordi, Vanessa Mai, Sonia Liebing, Ben Zucker, Santiano, Neonlicht und Marina Marx.Diese Sendung wird mit Audiodeskription und Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 9955-1349 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/giovannizarrella) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5645957