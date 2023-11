Frankfurt am Main (ots) -Die Kinder wollen den Führerschein machen, eine große Hochzeit steht an, das Auto ist plötzlich kaputt - es gibt viele Momente, in denen ein finanzielles Polster das Leben leichter macht. Gerade Eltern möchten für ihren Nachwuchs vorsorgen und ihnen mit finanzieller Unterstützung den Start ins (Erwachsenen-)Leben leichter machen. Und auch ohne Kinder sind Rücklagen sinnvoll, beispielsweise um den Traum einer großen Reise zu ermöglichen und in unerwarteten Krisenzeiten eine Sorge weniger zu haben.SparKonto: schon ab 25 Euro im Monat startenDas SparKonto der KT Bank macht es möglich, bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro bei einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren ein attraktives Finanzpolster aufzubauen. Das SparKonto kann auch als Gemeinschaftskonto für zwei oder mehrere Personen genutzt werden und bietet verschiedene Verlängerungsvarianten, wenn das Geld doch noch nicht benötigt wird.Dabei profitieren Einleger von attraktiven und überdurchschnittlichen Renditen im Festgeldbereich. Die KT Bank hat den Anlageprozess sogar ins Mobile Banking implementiert. Anleger, die bereits ein Girokonto eröffnet und Zugangsdaten für das Mobile Banking erhalten haben, können in der App ein SparKonto eröffnen und loslegen - wertebewusstes Sparen war noch nie so einfach. Der Gang zur Filiale gehört definitiv der Vergangenheit an und die Geldanlage kann auch am Strand oder auf der Couch erledigt werden. Finanzielle Vorsorge kann so unkompliziert sein!Als besonderes Angebot für unsere Neukunden: Jeder, der ein Sparkonto über die App eröffnet und Freunde einlädt, erhält als Bonus einen Baum gepflanzt, zusammen mit einem Zertifikat.Weitere Infos und den Link zur Kontoeröffnung gibt es auf https://www.kt-bank.de/privatkunden/sparen/sparkonto/.Abbinder:Die KT Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kuveyt Türk Beteiligungsbank aus Istanbul, hat ihren Hauptsitz in Frankfurt/Main. Seit 2015 bietet sie islamkonforme Produkte und Dienstleistungen an. Als Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht ist die KT Bank Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), wodurch Einlagen bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert sind.Mehr Informationen auf www.kt-bank.de.Pressekontakt:KT BankTelefon: +49 69 255 10 200E-Mail: service@kt-bank.deOriginal-Content von: KT Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167663/5645990