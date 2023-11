BERLIN (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am nächsten Freitag (17. November) nach Deutschland. Er werde am Abend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Berliner Kanzleramt und zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin mit./mfi/apo/DP/mis