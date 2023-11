Die Ergebnisse von Brenntag für das dritte Quartal '23 blieben aufgrund eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds, das von geopolitischen Unsicherheiten und inflationären Trends geprägt war, leicht hinter den Erwartungen zurück. Der Umsatz sank um fast 20% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 4,09 Mrd. (währungsbereinigt -15,4%), was auf niedrigere Preise und Mengen zurückzuführen ist. Das aussagekräftigere Bruttoergebnis vom Umsatz sank um 9,5% gegenüber dem Vorjahr. Trotz eines Rückgangs des operativen EBITDA um 17% auf EUR 381 Mio. im Jahresvergleich zeigte sich das Unternehmen widerstandsfähig und konnte seine historisch hohen Margen halten. Beide Geschäftsbereiche verzeichneten EBITDA-Rückgänge, Brenntag Specialties um 24% und Brenntag Essentials um 13,7%. Dennoch konnte das Unternehmen mit einem Free Cashflow von EUR 442 Mio. im 3. Quartal, der um 27% über dem Vorjahreswert lag, einen hervorragenden Cashflow generieren. Der Ausblick bleibt herausfordernd, so dass die Prognose vorsichtig an das untere Ende der Spanne angepasst wurde. Trotz der Herausforderungen unterstreicht die starke Cash-Position des Unternehmens sein widerstandsfähiges Geschäftsmodell, was zu einer Wiederholung der Kaufempfehlung mit einem revidierten Kursziel von EUR 90,00 führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





