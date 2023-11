Nach der am 6. November veröffentlichten Gewinnwarnung kamen die schwachen Q3-Ergebnisse von Lanxess nicht überraschend. Die Zahlen für das 3. Quartal wurden durch die schwache Nachfrage in fast allen Branchen und Regionen sowie den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen bei Kunden belastet. Der Preisdruck hielt an, und die geringeren Volumina und die daraus resultierende niedrigere Auslastung belasteten das bereinigte (adj.) EBITDA, das wie angekündigt um 50 % gegenüber dem Vorjahr auf 119 Mio. EUR einbrach. Da keine Erholung in Sicht ist, hat das Management seine kürzlich gesenkte Prognose für das bereinigte EBITDA für 2023 bestätigt (Senkung um 16% in der Mitte). Die Analysten von AlsterResearch sind der Ansicht, dass weitere Kostensenkungen und strukturelle Initiativen notwendig sein könnten, um das Unternehmen auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen. Gleichzeitig setzt Lanxess seinen Plan zur Kosteneinsparung und zum Deleveraging/Cash Conservation fort, zu dem auch die vorgeschlagene drastische Dividendenkürzung für das Geschäftsjahr 2023 und der Verkauf des Geschäftsbereichs Urethane Systems gehören. Die Analysten von AlsterResearch halten im Großen und Ganzen an ihren kürzlich reduzierten Schätzungen fest, so dass sich ein unverändertes Kursziel von EUR 29,00 ergibt, was weiterhin die Empfehlung KAUFEN unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG





