Die Siemens Healthineers AG (SHL) hat im 4. Quartal 2023 positive Ergebnisse erzielt. Der Umsatz und das bereinigte (adj.) EBIT übertrafen den Konsens um 3%, was vor allem auf einen schneller als erwarteten Aufschwung bei Varian und eine starke Auftragsentwicklung in diesem Segment zurückzuführen ist. Die bereinigte EBIT-Marge im Exantigen-Geschäft verbesserte sich im vierten Quartal um 160 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, obwohl die ausgewiesene Marge um 10 Basispunkte niedriger war als im Vorjahr. Das Auftragswachstum war gesund, mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,16x in Q4. Die Prognosespanne des Managements für das Geschäftsjahr 2024 entspricht weitgehend den aktuellen Konsenserwartungen, während die optimistische langfristige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus von den Anlegern positiv aufgenommen werden dürfte. Die Analysten von AlsterResearch schätzen SHL weiterhin, da das Unternehmen gut positioniert ist, um von strukturellen Megatrends in der Medizintechnikbranche zu profitieren. AlsterResearch bestätigt das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 60,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG





