Grünwald, den 9. November 2023

Euroboden GmbH: Stimmabgabe auf Gläubigerversammlungen am 27. November 2023 per Stimmrechtsvertreter möglich Im Rahmen der Gläubigerversammlungen am 27. November 2023 wird die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG als Stimmrechtsvertreter der Emittentin agieren. Anleihegläubiger haben so die Möglichkeit, Ihre Stimme abgeben zu können, ohne selbst anwesend zu sein oder einen sonstigen Dritten zu bevollmächtigen. Zu diesem Zweck stehen ab heute auf der Homepage der Emittentin unter www.euroboden.de zwei Formulare für die beiden von der Euroboden GmbH ausgegebenen Anleihen 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ ) und 2020/2025 (ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM) zum Download bereit. Die ausgefüllten Formulare sind an die dafür eingerichtete E-Mail-Adresse euroboden@mhbk.de möglichst bis zum 26. November 18:00 Uhr zu übersenden. Neben dem Vollmachts- und Weisungsformular ist die Übersendung des Besonderen Nachweises mit Sperrvermerk zwingend erforderlich. Dieser ist bei der jeweiligen depotführenden Bank anzufragen. Ein Musterformular steht hierzu auf der Website bereit. Es empfiehlt sich angesichts der Bearbeitungsdauer, den Besonderen Nachweis mit Sperrvermerk schnellstmöglich anzufordern. Kontakt

Euroboden GmbH

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

T.: +49 89 202086-0

info@euroboden.de

www.euroboden.de Insolvenzverwalter

Oliver Schartl

Herzog-Heinrich-Straße 9

80336 München

Die Euroboden GmbH i.l. wird gesetzlich vertreten durch den Insolvenzverwalter. Presse / Investoren

IR.on AG

Jonas Schneider, Robin Terrana

T.: +49 (0) 221 9140 970

anleihe@euroboden.de







