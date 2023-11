MOSKAU (dpa-AFX) - Russland schickt nach langem Ringen um US-Visa für seine Delegation Vizeregierungschef Alexej Owertschuk zum Gipfel der Asien-Pazifik-Staaten (Apec) in San Francisco. Präsident Wladimir Putin habe festgelegt, dass der 58-Jährige die russische Delegation vom 11. bis 17. November anführe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland hatte zuletzt wiederholt beklagt, dass die USA zögerlich Visa ausstellten für die Moskauer Delegation. Viele Vertreter der russischen Führung sind mit Sanktionen im Zuge von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine belegt. Ihre Westreisen gelten deshalb als heikel.

Die Beziehungen Moskaus und Washingtons sind im Zuge der russischen Invasion nahe dem Nullpunkt. Russland wirft den USA vor, mit seiner milliardenschweren militärischen Unterstützung der Ukraine einen Stellvertreterkrieg zu führen, mit dem Ziel, dem Riesenreich eine strategische Niederlage zuzufügen.

In der Apec-Gruppe arbeiten zirka 20 Staaten rund um den Pazifik zusammen. Dazu gehören neben den USA, Russland und China auch Japan und Südkorea. Es wird aber erwartet, dass sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping während des Gipfels persönlich treffen. Eine offizielle Bestätigung für das Treffen gibt es aber noch nicht.

Der in der Ukraine geborene Owertschuk ist in der russischen Regierung zuständig für die Zusammenarbeit in internationalen Wirtschaftsorganisationen und für die Integration des Eurasischen Raumes. Wegen des russischen Angriffskriegs wurde Owertschuk wie viele andere Regierungsmitglieder von der Ukraine mit Sanktionen belegt. Der stellvertretende Ministerpräsident steht als Unterstützer einer Zerstörung der Ukraine laut russischen Medien auch auf der Schwarzen Liste der EU, Kanadas, Australiens, Neuseelands und der Schweiz./mau/DP/nas