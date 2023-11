Im BMW-Werk Leipzig ist die Serienproduktion des neuen Mini Countryman und dessen rein elektrischen Ablegers angelaufen. Die Batterien für den Countryman Electric werden ebenfalls im Leipziger Werk hergestellt. Zu den Händlern kommen soll die neue Generation des SUV am 17. Februar 2024. BMW spricht von einer Premiere: Erstmals stelle man ein Mini-Modell in Deutschland her. Der Mini Countryman wird in Leipzig ab sofort zusammen mit den BMW 1er- und ...

