FCR Immobilien AG nach 9 Monaten 2023 weiter auf profitablem Kurs

Mieteinnahmen um 8 % auf 27,7 Mio. Euro gesteigert

EBITDA um 8 % auf 19,3 Mio. Euro verbessert

FFO mit 6,8 Mio. Euro weiter nahezu auf dem Niveau des Vorjahres

7,25 %-Unternehmensanleihe in der Zeichnung bis zum 21.11.2023

Online-Präsentation des FCR-Vorstands für Investoren am Dienstag, 14.11.2023

Pullach im Isartal, 10.11.2023: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch nach 9 Monaten 2023 fortgesetzt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, ist um 8 % auf 19,3 Mio. Euro, nach 17,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, gestiegen. Hier machten sich die deutlich um 8 % auf 27,7 Mio. Euro, nach zuvor 25,6 Mio. Euro, gestiegenen Mieteinnahmen bemerkbar. Die FCR Immobilien AG profitierte dabei u.a. von Indexierungen bei den Mietverträgen, durch die die Zinserhöhungen fast vollständig kompensiert werden konnten, sowie einer im Jahr 2023 höheren Vermietungsquote, die aktuell bei 93,5 % liegt. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, lag bei 8,2 Mio. Euro und aufgrund positiver Einmaleffekte im Vorjahr unter dem Vorjahreswert von 11,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, knüpfte mit 6,8 Mio. Euro nahezu an den Vorjahreswert von 7,2 Mio. Euro an. Die Kennzahl zeigt damit die stabile Entwicklung der FCR Immobilien AG in einem herausfordernden Marktumfeld auf.

Die FCR Immobilien AG profitiert weiter von ihrer Ausrichtung mit Fokus auf die Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren. Diese Immobilien weisen eine stabilere Entwicklung auf, als sie derzeit in anderen Immobiliensegmenten festzustellen ist. Dieses zeigt sich auch beim WAULT, der robust bei 5,2 Jahren liegt, und der Immobilienbewertung. So ist das FCR-Portfolio auf Grundlage der externen Gutachten stabil mit dem 12,7-fachen bewertet. Mit den Zahlen für die ersten 9 Monate 2023 bestätigt die FCR Immobilien AG ihre bisherige Entwicklung, bei der sie die gestiegenen Zinsen nahezu vollständig durch ein aktives Management kompensieren kann. Für das Gesamtjahr geht die FCR Immobilien AG von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung aus.

Die in der Platzierung befindlichen 7,25 %-Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN A352AX) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer grundbuchlichen Absicherung kann noch bis zum 21. November 2023 gezeichnet werden. Zudem haben die Inhaber der 5,25 %-FCR Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen eines Umtauschangebots die Möglichkeit, die neue Anleihe mit einem Barausgleichsanteil von 20,00 Euro pro Teilschuldverschreibung zu erwerben. Die Emission ist ein wichtiges Instrument für den weiteren profitablen Ausbau des Immobilienportfolios.

Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG, erläutert: "Die FCR Immobilien AG entwickelt sich auch im aktuellen Marktumfeld weiter stabil und profitabel. Ich bin mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. In den kommenden Quartalen sollten sich im Markt zusehends attraktive Zukaufsmöglichkeiten ergeben, die wir nutzen wollen. Hierfür schaffen wir, auch mit der aktuell in der Platzierung befindlichen 7,25 %-Unternehmensanleihe, zusätzlichen finanziellen Spielraum."

AlsterResearch veranstaltet am Dienstag, 14. November 2023 um 14.00 Uhr einen Online-Earnings Call mit CEO Falk Raudies und CFO Christoph Schillmaier. Der FCR-Vorstand wird dabei über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die laufende Anleiheemission sprechen. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-11-14-14-00/FC9-GR zur Verfügung gestellt.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittent FCR Immobilien AG WKN / ISIN A352AX / DE000A352AX7 Emissionsvolumen Bis zu 60 Mio. Euro Zins 7,25 % p.a. Ausgabepreis 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung Stückelung 1.000,00 Euro Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024 Besicherung Grundbuchschuld (Treuhänder) Begebungstag 27. November 2023 Laufzeit 5 Jahre (bis 26. November 2028) Rückzahlung 27. November 2028 Rückzahlungskurs 100 % des Nennbetrags Zeichnung über DirectPlace 02. November 2023 bis voraussichtlich

21. November 2023 (12.00 Uhr) Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption 02. November 2023 bis voraussichtlich

21. November 2023 (12.00 Uhr) für Anleihe 2019/2024 Notierung Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse (voraussichtlich am 27. November 2023) Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.



Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der FCR Immobilien AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der FCR Immobilien AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die FCR Immobilien AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die FCR Immobilien AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

