Berlin (ots) -Vom 11. bis 13. November 2023 veranstaltet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) in Erfurt die 72. Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk. Über 60 Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus 16 Bundesländern treten in den Gewerken Beton- und Stahlbetonbauer, Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateur, Wärme-, Kälte-Schallschutzisolierer und Zimmerer an. Ausgetragen wird der Wettbewerb zum dritten Mal im Aus- und Fortbildungszentrum Erfurt. Der Wettbewerb der Brunnenbauer findet parallel am 13. November im Bau-ABC Rostrup in Bad Zwischenahn statt.Als größter und ältester Spitzenverband der Baubranche wirbt der ZDB mit den Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk für die Duale Ausbildung am Bau und hebt die Ausbildungsleistungen der Bauunternehmen des Deutschen Baugewerbes hervor.Hierzu erklärt Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Die mittelständischen Bauunternehmen sind wahre Ausbildungsmeister. Sie bilden rund 80 Prozent der Branchenlehrlinge aus. Die Ausbildung gehört einfach zur DNA unserer Betriebe. Diese großartige Leistung unterstützen wir, indem wir die Nachwuchstalente fördern, sie zu Höchstleistungen anspornen und ihr Können sichtbar machen - zum Beispiel bei den Deutschen Meisterschaften im Bauhandwerk. Das ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Imageförderung des Bauhandwerks insgesamt. Mindestens so wichtig ist die Wirkung, die die Medaillengewinner auf die Schülerinnen und Schüler haben. Kein Lehrer, kein Elternteil kann das Interesse eines jungen Menschen so wecken, wie ein Junghandwerker, der für sein Gewerk brennt. Die Wettbewerber zeigen, dass mit einer Ausbildung am Bau der Grundstein für eine erfolgreiche Branchenkarriere gelegt ist. Sie sind damit unerlässliche Botschafter für die Ausbildung am Bau. In diesem Sinne drücke ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest die Daumen - zeigt, was ihr drauf habt!"Gastgeber des vom ZDB ausgerichteten Wettbewerbs ist das Aus- und Fortbildungszentrum Erfurt des Bildungswerkes BAU Hessen-Thüringen e.V. - herzlichen Dank für die wiederholte Gastfreundschaft und die Unterstützung.Wir danken außerdem der Zertifizierung Bau GmbH, dem Hauptsponsor der Deutschen Meisterschaften, der Stabila Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, der Soka-Bau, Wienerberger AG, Peri Deutschland, Sievert, Knauf, Mafell sowie Holzbau Deutschland Leistungspartner und allen Bundesfachgruppen mit ihren Sponsoren.