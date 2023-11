EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Swiss Merchant Group AG begibt eine 8%- Schweizer Franken Emission mit 5-jähriger Laufzeit und monatliche Zinszahlung



10.11.2023 / 14:17 CET/CEST

Kastanienbaum, 10. November 2023 - Die Swiss Merchant Group AG ("SMG"), ein auf nachhaltige Investments spezialisierter Investor aus der Schweiz, gibt bekannt, dass diese eine revolutionäre Anleihe in Schweizer Franken mit einem 8% jährlicher Coupon und einer monatlichen Zinszahlung per 30.November 2023 begeben wird.



Die Emittentin plant im Rahmen einer FIDLEG prospektbefreiten Emission ein Gesamtvolumen von bis zu CHF 7 Millionen an der Obligation an Investoren in der Schweiz auszugeben.



Die Schuldverschreibung wird in einer Globalurkunde verbrieft, mit einer Schweizer ISIN (CH1299689237), Valoren Nummer (129968923), WKN A3LPB2 versehen und ist für Anleger direkt mittels Zeichnungsschein auf der SMG Webseite:

https://swissmerchantgroup.com/wp-content/uploads/2023/11/2311-SMG-5J-8.00-FULL-DE.pdf oder bei der Hausbank zu zeichnen.



Axel Krüger, Verwaltungsratspräsident der Swiss Merchant Group AG; "Wir sind froh dem Schweizer Anlagepublikum eine inflationsgeschütze Obligation anbieten zu können, welche es den Obligationären erlaubt über eine monatliche Zinszahlung zu verfügen".





Kontakt:

Swiss Merchant Group AG

Villa "Krämerstein"

St. Niklauserstrasse 59

CH-6047 Kastanienbaum

Central Desk + 41 41 511 37 00

E-Mail: bonds23-28@swissmerchantgroup.com



CH1299689237

1395605D SW





Über die Swiss Merchant Group AG

Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in Kastanienbaum, Schweiz. SMG hält private Direktinvestitionen entlang von Megatrends und verwaltet ein Portfolio von festverzinslichen Instrumenten. SMG tätigt Lead- und Co-Investitionen, arrangiert Kapitalsyndikate, übernimmt Underwritings und beschafft Kapital in allen Formen (Private Equity, Private Debt, Public Debt- und Equity-Märkte). LEI: 213800NG8E5QSYB49J42









