Das Rennen um Marktanteile auf dem boomenden 100-Milliarden-US-Dollar-Markt für Adipositas-Medikamente hat offiziell begonnen. Jetzt gibt es einen neuen Player am Horizont.AstraZeneca ist der jüngste Akteur, der in den Markt für Medikamente zur Gewichtsreduzierung einsteigt. Der Markt könnte nach Prognosen einiger Analysten bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Am Donnerstag gab das Biopharmaunternehmen bekannt, dass es eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Eccogene für ECC5004, einen oralen GLP-1-Rezeptor-Agonisten abgeschlossen habe. Das Medikament, das Krankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit bekämpfen könnte, wäre laut CNBC eine Neuheit, da …